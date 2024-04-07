https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zaharova-zelenskiy-abddeki-secim-surecinin-kurbani-haline-geldi-1082549706.html

Zaharova: Zelenskiy, ABD’deki seçim sürecinin kurbanı haline geldi

Zaharova: Zelenskiy, ABD’deki seçim sürecinin kurbanı haline geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın, ABD’deki seçim sürecinin Washington'un dış politika eylemleri üzerindeki feci etkisi konusunda... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T16:22+0300

2024-04-07T16:22+0300

2024-04-07T16:22+0300

ukrayna krizi

rusya

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ‘Kiev'in ABD Kongresi aracılığıyla yardım tahsisi konusunda ülkedeki seçim sürecinin rehinesi haline geldiği’ yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, Telegram kanalında paylaştığı değerlendirmesinde, “Zelenskiy, bunu ancak şimdi, kendisi de ABD siyasi sisteminin bu özelliğinin bir ‘kurbanı’ haline geldiğinde fark etti” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’in, Amerikan sisteminin kurbanlarının uzun listesinde sadece bir satır olduğunu hatırlatan Zaharova, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un defalarca uluslararası meselelerin ABD'deki seçim sürecinin rehinesi haline geldiğine dikkat çektiğini vurgularken, ülkedeki iktidarın seçimleri göz önünde bulundurarak, dış arenada nasıl 'gündemde' kalabileceklerini ve partilerinin adaylarına nasıl ‘ek puan kazandırabileceklerini’ düşündüklerini sözlerine ekledi.Ukrayna'daki durumu 1960'ların başında ABD yanlısı Güney Vietnam'da yaşananlara benzeten Rusya Dışileri Bakanlığı Sözcüsü, O dönemde Washington yönetiminin Saygon'daki liderleri desteklediğini, kapsamlı yardım sözü verdikten sonra da ülkenin bölünmesini kolaylaştırdıklarını anımsattığı değerlendirmesini, "O dönemde, ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson bile Saygon'u ziyaret etti ama 1963 yılında Washington'un ‘müttefikleri’ askeri bir darbeyle devrildi ve öldürüldü. Devrilen liderlerden birinin eşi daha sonra şunları söylemişti: ‘ABD'yi müttefik olarak görenlerin düşmana ihtiyacı yoktur’. 1975 yılında ABD'nin yaklaşan darbeden haberdar olduğu, ancak bunu durdurmamaya karar verdiği ortaya çıktı. Başka bir versiyona göre Washington'un oradaki darbeye ilham bile verdiği söyleniyor. Biz uyardık ama 'Bay Nhu' (Güney Vietnam'ın devrik liderlerinden birinin eşi olan Madam Nhu) bunu anlamak istemedi. Ya da anlayamadı. Şimdi herşey gün ışığına çıkmaya başladı" diye tamamladı.Yakın zamanda Fransız dergisi Valeurs Actuelles’in sorularını yanıtlayan emekli Fransız general Jacques Hogard, ABD’nin Ukrayna’daki eylemlerinin sonuçlarına dikkat çekmiş, Ukrayna’daki darbenin sorumlusu olarak görülen Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ın istifasını ise şu şekilde değerlendirmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, abd kongresi