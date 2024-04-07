https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zaharova-zelenskiy-abddeki-secim-surecinin-kurbani-haline-geldi-1082549706.html
Zaharova: Zelenskiy, ABD’deki seçim sürecinin kurbanı haline geldi
Zaharova: Zelenskiy, ABD’deki seçim sürecinin kurbanı haline geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın, ABD’deki seçim sürecinin Washington'un dış politika eylemleri üzerindeki feci etkisi konusunda... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T16:22+0300
2024-04-07T16:22+0300
2024-04-07T16:22+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ‘Kiev'in ABD Kongresi aracılığıyla yardım tahsisi konusunda ülkedeki seçim sürecinin rehinesi haline geldiği’ yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, Telegram kanalında paylaştığı değerlendirmesinde, “Zelenskiy, bunu ancak şimdi, kendisi de ABD siyasi sisteminin bu özelliğinin bir ‘kurbanı’ haline geldiğinde fark etti” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’in, Amerikan sisteminin kurbanlarının uzun listesinde sadece bir satır olduğunu hatırlatan Zaharova, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un defalarca uluslararası meselelerin ABD'deki seçim sürecinin rehinesi haline geldiğine dikkat çektiğini vurgularken, ülkedeki iktidarın seçimleri göz önünde bulundurarak, dış arenada nasıl 'gündemde' kalabileceklerini ve partilerinin adaylarına nasıl ‘ek puan kazandırabileceklerini’ düşündüklerini sözlerine ekledi.Ukrayna'daki durumu 1960'ların başında ABD yanlısı Güney Vietnam'da yaşananlara benzeten Rusya Dışileri Bakanlığı Sözcüsü, O dönemde Washington yönetiminin Saygon'daki liderleri desteklediğini, kapsamlı yardım sözü verdikten sonra da ülkenin bölünmesini kolaylaştırdıklarını anımsattığı değerlendirmesini, "O dönemde, ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson bile Saygon'u ziyaret etti ama 1963 yılında Washington'un ‘müttefikleri’ askeri bir darbeyle devrildi ve öldürüldü. Devrilen liderlerden birinin eşi daha sonra şunları söylemişti: ‘ABD'yi müttefik olarak görenlerin düşmana ihtiyacı yoktur’. 1975 yılında ABD'nin yaklaşan darbeden haberdar olduğu, ancak bunu durdurmamaya karar verdiği ortaya çıktı. Başka bir versiyona göre Washington'un oradaki darbeye ilham bile verdiği söyleniyor. Biz uyardık ama 'Bay Nhu' (Güney Vietnam'ın devrik liderlerinden birinin eşi olan Madam Nhu) bunu anlamak istemedi. Ya da anlayamadı. Şimdi herşey gün ışığına çıkmaya başladı" diye tamamladı.Yakın zamanda Fransız dergisi Valeurs Actuelles’in sorularını yanıtlayan emekli Fransız general Jacques Hogard, ABD’nin Ukrayna’daki eylemlerinin sonuçlarına dikkat çekmiş, Ukrayna’daki darbenin sorumlusu olarak görülen Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ın istifasını ise şu şekilde değerlendirmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, abd kongresi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, abd kongresi
Zaharova: Zelenskiy, ABD’deki seçim sürecinin kurbanı haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın, ABD’deki seçim sürecinin Washington'un dış politika eylemleri üzerindeki feci etkisi konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu belirtirken, Zelenskiy’in bunu ancak şimdi fark ettiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ‘Kiev'in ABD Kongresi aracılığıyla yardım tahsisi konusunda ülkedeki seçim sürecinin rehinesi haline geldiği’ yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, Telegram kanalında paylaştığı değerlendirmesinde, “Zelenskiy, bunu ancak şimdi, kendisi de ABD siyasi sisteminin bu özelliğinin bir ‘kurbanı’ haline geldiğinde fark etti” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy’in, Amerikan sisteminin kurbanlarının uzun listesinde sadece bir satır olduğunu hatırlatan Zaharova, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Peki 2024'e kadar ABD'de seçim yoktu, değil mi? Yoksa Ukrayna'daki başarısız başkanlık seçimleri ABD'ye mi taşındı? Zelenskiy'in kendisinin bu dünyada tek olduğunu ve her şeyin onun etrafında döndüğünü düşünmek istemesini anlıyorum ama hayır. O, ‘ABD’deki seçimlerin’, daha doğrusu Amerikan sisteminin kurbanlarının uzun listesinde sadece bir satır. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri olduğuna dindarca inandırılmış olanlardan biri.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un defalarca uluslararası meselelerin ABD'deki seçim sürecinin rehinesi haline geldiğine dikkat çektiğini vurgularken, ülkedeki iktidarın seçimleri göz önünde bulundurarak, dış arenada nasıl 'gündemde' kalabileceklerini ve partilerinin adaylarına nasıl ‘ek puan kazandırabileceklerini’ düşündüklerini sözlerine ekledi.
Ukrayna'daki durumu 1960'ların başında ABD yanlısı Güney Vietnam'da yaşananlara benzeten Rusya Dışileri Bakanlığı Sözcüsü, O dönemde Washington yönetiminin Saygon'daki liderleri desteklediğini, kapsamlı yardım sözü verdikten sonra da ülkenin bölünmesini kolaylaştırdıklarını anımsattığı değerlendirmesini, "O dönemde, ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson bile Saygon'u ziyaret etti ama 1963 yılında Washington'un ‘müttefikleri’ askeri bir darbeyle devrildi ve öldürüldü. Devrilen liderlerden birinin eşi daha sonra şunları söylemişti: ‘ABD'yi müttefik olarak görenlerin düşmana ihtiyacı yoktur’. 1975 yılında ABD'nin yaklaşan darbeden haberdar olduğu, ancak bunu durdurmamaya karar verdiği ortaya çıktı. Başka bir versiyona göre Washington'un oradaki darbeye ilham bile verdiği söyleniyor. Biz uyardık ama 'Bay Nhu' (Güney Vietnam'ın devrik liderlerinden birinin eşi olan Madam Nhu) bunu anlamak istemedi. Ya da anlayamadı. Şimdi herşey gün ışığına çıkmaya başladı" diye tamamladı.
Yakın zamanda Fransız dergisi Valeurs Actuelles’in sorularını yanıtlayan emekli Fransız general Jacques Hogard, ABD’nin Ukrayna’daki eylemlerinin sonuçlarına dikkat çekmiş, Ukrayna’daki darbenin sorumlusu olarak görülen Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’ın istifasını ise şu şekilde değerlendirmişti:
Victoria Nuland,
hiç kuşkusuz şu anda elverişsiz bir ortamda yeniden seçilmek için mücadele eden Demokratlar için fazla göze batar hale geldi. Amerikan yönetiminin kararsızlığı herkesin malumu. Hem yeni bir başlangıç yapabilir hem de çıkarları gerektirdiğinde kendi kendini yenilgiye uğratacak davranışlar sergileyebilir. Bu onun alametifarikasıdır.