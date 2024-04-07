https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/ukraynadan-belgoroda-ihali-saldirdi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-5-kisi-yaralandi-1082555460.html

Ukrayna’dan Belgorod’a İHA’lı saldırdı: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Ukrayna’dan Belgorod’a İHA’lı saldırdı: Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun 4 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, saldırı sonucunda bir... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T19:22+0300

2024-04-07T19:22+0300

2024-04-07T19:22+0300

israil- filistin çatışması

belgorod

iha

füze

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rusya savunma bakanlığı

bryansk

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ukrayna

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun kente yaklaşan 4 İHA’sını düşürdüğünü, bir İHA’nın parçalarının 6 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobile isabet ettiğini, olayda bir genç kızın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.Açıklamada, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri, kente yaklaşan uçak tipi 4 İHA’yı düşürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısının püskürtülmesi sonucu Şagarovka köyünde İHA parçaları 6 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobile isabet etti. Ne yazık ki genç bir kız hayatını kaybetti, ambulans ekibi olay yerine ulaşamadan aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenin ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadeleri kullanıldı.Sağlık ekiplerinin yaralıları ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk ettiklerine dikkat çeken Gladkov, doktorların yaralıların durumunu orta dereceli olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Bryansk bölgeleri üzerinde 15 İHA düşürüldüRusya Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin Belgorod ve Bryansk bölgeleri üzerinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi 15 insansız hava aracını önleyerek, imha ettiğini bildirdi.Açıklamada, “7 Nisan tarihinde, Moskova saatiyle 16.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde (12 İHA) ve Bryansk bölgesi üzerinde (3 İHA) Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukraynanin-10-adet-vampirei-imha-edildi-1082522339.html

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