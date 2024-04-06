https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukraynanin-10-adet-vampirei-imha-edildi-1082522339.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna’nın 10 adet Vampire’i imha edildi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna’nın 10 adet Vampire’i imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bu sabah 10 adet Vampire roketinin engellendiğini belirtti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T10:53+0300
2024-04-06T10:53+0300
2024-04-06T10:53+0300
ukrayna krizi
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füze
imha
belgorod
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “6 Nisan sabahı, Kiev rejiminin RM-10 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesi hava sahasında 10 adet roket imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrinde Ukrayna ordusunun roket saldırısından sonra 12 apartmanda ve bir klinikte hasar tespit edildiğini duyurdu.‘Rus birlikleri Harkov’da Vampire deposunu havaya uçurdu’Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Harkov şehrinde Vampire roketlerinin bulunduğu bir depoya saldırı düzenlediğini bildirdi.Sputnik’e konuşan Lebedev, “6 Nisan sabaha doğru, Harkov şehrindeki askeri hedeflere bir dizi saldırı gerçekleştirildi. Saldırılardan biri şiddetli patlamalara yol açtı. Harkov’un yarısı bir saat bu patlamaları dinledi. Yerel yetkililer bu olayı, Rus ordusu süpermarketlere saldırdı şeklinde sunmaya çalışıyor” dedi.Koordinatörün verdiği bilgiye göre, yok edilen depoda, Ukrayna ordusunun düzenli olarak Rusya’nın Belgorod bölgesini bombalamak için kullandığı Vampire roketler bulunuyordu.Deponun bulunduğu bölgede dört süpermarketin de yer aldığını belirten Lebedev, bu süpermarketlerin Şubat 2022’den bu yana kapalı olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/konyada-plastik-fabrikasinda-yangin--1082522206.html
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harkov, füze, imha, belgorod, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, kiev, roketatar, çok namlulu roketatar
harkov, füze, imha, belgorod, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, kiev, roketatar, çok namlulu roketatar
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna’nın 10 adet Vampire’i imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bu sabah 10 adet Vampire roketinin engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “6 Nisan sabahı, Kiev rejiminin RM-10 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesi hava sahasında 10 adet roket imha etti” ifadesine yer verildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrinde Ukrayna ordusunun roket saldırısından sonra 12 apartmanda ve bir klinikte hasar tespit edildiğini duyurdu.
‘Rus birlikleri Harkov’da Vampire deposunu havaya uçurdu’
Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Harkov şehrinde Vampire roketlerinin bulunduğu bir depoya saldırı düzenlediğini bildirdi.
Sputnik’e konuşan Lebedev, “6 Nisan sabaha doğru, Harkov şehrindeki askeri hedeflere bir dizi saldırı gerçekleştirildi. Saldırılardan biri şiddetli patlamalara yol açtı. Harkov’un yarısı bir saat bu patlamaları dinledi. Yerel yetkililer bu olayı, Rus ordusu süpermarketlere saldırdı şeklinde sunmaya çalışıyor” dedi.
Koordinatörün verdiği bilgiye göre, yok edilen depoda, Ukrayna ordusunun düzenli olarak Rusya’nın Belgorod bölgesini bombalamak için kullandığı Vampire roketler bulunuyordu.
Deponun bulunduğu bölgede dört süpermarketin de yer aldığını belirten Lebedev, bu süpermarketlerin Şubat 2022’den bu yana kapalı olduğunu kaydetti.