https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukraynanin-10-adet-vampirei-imha-edildi-1082522339.html

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna’nın 10 adet Vampire’i imha edildi

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna’nın 10 adet Vampire’i imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bu sabah 10 adet Vampire roketinin engellendiğini belirtti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T10:53+0300

2024-04-06T10:53+0300

2024-04-06T10:53+0300

ukrayna krizi

harkov

füze

imha

belgorod

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya hava savunma kuvvetleri

kiev

roketatar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080459076_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f75535ecf966096153a2e7ae985251e0.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “6 Nisan sabahı, Kiev rejiminin RM-10 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesi hava sahasında 10 adet roket imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod şehrinde Ukrayna ordusunun roket saldırısından sonra 12 apartmanda ve bir klinikte hasar tespit edildiğini duyurdu.‘Rus birlikleri Harkov’da Vampire deposunu havaya uçurdu’Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Harkov şehrinde Vampire roketlerinin bulunduğu bir depoya saldırı düzenlediğini bildirdi.Sputnik’e konuşan Lebedev, “6 Nisan sabaha doğru, Harkov şehrindeki askeri hedeflere bir dizi saldırı gerçekleştirildi. Saldırılardan biri şiddetli patlamalara yol açtı. Harkov’un yarısı bir saat bu patlamaları dinledi. Yerel yetkililer bu olayı, Rus ordusu süpermarketlere saldırdı şeklinde sunmaya çalışıyor” dedi.Koordinatörün verdiği bilgiye göre, yok edilen depoda, Ukrayna ordusunun düzenli olarak Rusya’nın Belgorod bölgesini bombalamak için kullandığı Vampire roketler bulunuyordu.Deponun bulunduğu bölgede dört süpermarketin de yer aldığını belirten Lebedev, bu süpermarketlerin Şubat 2022’den bu yana kapalı olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/konyada-plastik-fabrikasinda-yangin--1082522206.html

harkov

belgorod

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

harkov, füze, imha, belgorod, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, kiev, roketatar, çok namlulu roketatar