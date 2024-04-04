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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/iran-dini-lideri-hamaneyden-ibranice-mesaj-siyonistleri-pisman-edecegiz-1082455726.html
İran dini lideri Hamaney’den İbranice mesaj: Siyonistleri pişman edeceğiz
İran dini lideri Hamaney’den İbranice mesaj: Siyonistleri pişman edeceğiz
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu X hesabından İbranice yayınladığı mesajında, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T11:42+0300
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İran dini lideri Ali Hamaney, paylaşımında, “Allah’ın izniyle Siyonistleri, Şam’daki İran Konsolosluğu’na yönelik işlediği suça pişman edeceğiz” diye yazdı.Hamaney, 2 Nisan Salı günü paylaştığı Farsça mesajında, İsrail’e lanet ederek, “Allah’ın izniyle onları bu ve benzeri suçlara pişman edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.Suriye Savunma Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Konsolosluk binasının yerle bir olduğu saldırıda, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkili hayatını kaybetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırıya İsrail’e nasıl karşılık verileceğini belirleme hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iranli-vekil-israilin-konsolosluk-saldirisi-iran-topraklarina-yapilmis-bir-saldiridir-1082388349.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, şam, iran, konsolosluk, füze saldırısı, ayetullah ali hamaney
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, şam, iran, konsolosluk, füze saldırısı, ayetullah ali hamaney

İran dini lideri Hamaney’den İbranice mesaj: Siyonistleri pişman edeceğiz

11:42 04.04.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
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İran dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu X hesabından İbranice yayınladığı mesajında, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına füze saldırısı düzenleyen İsrail’i tehdit etti.
İran dini lideri Ali Hamaney, paylaşımında, “Allah’ın izniyle Siyonistleri, Şam’daki İran Konsolosluğu’na yönelik işlediği suça pişman edeceğiz” diye yazdı.
Hamaney, 2 Nisan Salı günü paylaştığı Farsça mesajında, İsrail’e lanet ederek, “Allah’ın izniyle onları bu ve benzeri suçlara pişman edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.
Suriye Savunma Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Konsolosluk binasının yerle bir olduğu saldırıda, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkili hayatını kaybetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırıya İsrail’e nasıl karşılık verileceğini belirleme hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.
İsrail’in Suriye’de bulunan İran’a ait konsolosluk binasını hedef aldığı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır
2 Nisan, 16:16
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