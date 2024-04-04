https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/iran-dini-lideri-hamaneyden-ibranice-mesaj-siyonistleri-pisman-edecegiz-1082455726.html

İran dini lideri Hamaney’den İbranice mesaj: Siyonistleri pişman edeceğiz

İran dini lideri Hamaney’den İbranice mesaj: Siyonistleri pişman edeceğiz

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu X hesabından İbranice yayınladığı mesajında, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T11:42+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

suriye

şam

iran

konsolosluk

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İran dini lideri Ali Hamaney, paylaşımında, “Allah’ın izniyle Siyonistleri, Şam’daki İran Konsolosluğu’na yönelik işlediği suça pişman edeceğiz” diye yazdı.Hamaney, 2 Nisan Salı günü paylaştığı Farsça mesajında, İsrail’e lanet ederek, “Allah’ın izniyle onları bu ve benzeri suçlara pişman edeceğiz” ifadesini kullanmıştı.Suriye Savunma Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Konsolosluk binasının yerle bir olduğu saldırıda, Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkili hayatını kaybetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, Şam’daki konsolosluğa gerçekleştirilen saldırıya İsrail’e nasıl karşılık verileceğini belirleme hakkını saklı tuttuklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iranli-vekil-israilin-konsolosluk-saldirisi-iran-topraklarina-yapilmis-bir-saldiridir-1082388349.html

israil

gazze

gazze şeridi

suriye

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, şam, iran, konsolosluk, füze saldırısı, ayetullah ali hamaney