https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/netanyahunun-bileti-kesiliyor-mu-israilli-muhalefet-lideri-lapid-washington-yolcusu-1082540680.html

Netanyahu’nun bileti kesiliyor mu? İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington yolcusu

Netanyahu’nun bileti kesiliyor mu? İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington yolcusu

Sputnik Türkiye

İsrail’in sivilleri korumak adına daha somut adımlar atmasını isteyen ABD Başkanı Joe Biden ile arası açılan Netanyahu, uyarılara rağmen insani yardımlara da... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T10:02+0300

2024-04-07T10:02+0300

2024-04-07T10:02+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

joe biden

benyamin netanyahu

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

insani yardım

abd senatosu

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Aralarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 Kongre üyesi, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Gazze Şeridi’nde yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunan bir mektup imzalarken, Netanyahu’ya söz geçiremeyen Biden’ın, ABD’deki seçimler öncesinde, daha önce koşulsuz destek garantisi verdiği İsrail’e karşı tutumunu giderek değiştirdiği de gözlerden kaçmıyor.Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid​​​​​​​, Beyaz Saray ile Benyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak.İsrailli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Lapid, bugün Washington'a gitmek üzere Tel Aviv'den ayrılmayı planlarken, Washington ziyaretinde ABD Senatosu üyeleri ve Beyaz Saray'daki yetkililerle görüşecek.Lapid'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin "stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması çabaları ve Lübnan ile İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerilim üzerinde yoğunlaşması" bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Nisan'da İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak" uyarısında bulunmuştu.Tel Aviv Büyükelçisi Jacob Lew, ABD yönetiminin, Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçlarla ilgili eylemleri karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

washington

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abd, israil, joe biden, benyamin netanyahu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, insani yardım, abd senatosu, washington, beyaz saray