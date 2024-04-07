https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/netanyahunun-bileti-kesiliyor-mu-israilli-muhalefet-lideri-lapid-washington-yolcusu-1082540680.html
Netanyahu’nun bileti kesiliyor mu? İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington yolcusu
Netanyahu’nun bileti kesiliyor mu? İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington yolcusu
Sputnik Türkiye
İsrail’in sivilleri korumak adına daha somut adımlar atmasını isteyen ABD Başkanı Joe Biden ile arası açılan Netanyahu, uyarılara rağmen insani yardımlara da... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T10:02+0300
2024-04-07T10:02+0300
2024-04-07T10:02+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
joe biden
benyamin netanyahu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
insani yardım
abd senatosu
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Aralarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 Kongre üyesi, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Gazze Şeridi’nde yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunan bir mektup imzalarken, Netanyahu’ya söz geçiremeyen Biden’ın, ABD’deki seçimler öncesinde, daha önce koşulsuz destek garantisi verdiği İsrail’e karşı tutumunu giderek değiştirdiği de gözlerden kaçmıyor.Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Beyaz Saray ile Benyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak.İsrailli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Lapid, bugün Washington'a gitmek üzere Tel Aviv'den ayrılmayı planlarken, Washington ziyaretinde ABD Senatosu üyeleri ve Beyaz Saray'daki yetkililerle görüşecek.Lapid'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin "stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması çabaları ve Lübnan ile İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerilim üzerinde yoğunlaşması" bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Nisan'da İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak" uyarısında bulunmuştu.Tel Aviv Büyükelçisi Jacob Lew, ABD yönetiminin, Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçlarla ilgili eylemleri karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html
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abd, israil, joe biden, benyamin netanyahu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, insani yardım, abd senatosu, washington, beyaz saray
abd, israil, joe biden, benyamin netanyahu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, insani yardım, abd senatosu, washington, beyaz saray
Netanyahu’nun bileti kesiliyor mu? İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington yolcusu
İsrail’in sivilleri korumak adına daha somut adımlar atmasını isteyen ABD Başkanı Joe Biden ile arası açılan Netanyahu, uyarılara rağmen insani yardımlara da engel olarak Washington’un gözünden giderek düşmeye başladı.
Aralarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin
de bulunduğu 40 Kongre üyesi, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Gazze Şeridi’nde yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması
çağrısında bulunan bir mektup imzalarken, Netanyahu’ya söz geçiremeyen Biden’ın, ABD’deki seçimler öncesinde, daha önce koşulsuz destek garantisi verdiği İsrail’e karşı tutumunu giderek değiştirdiği de gözlerden kaçmıyor.
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Beyaz Saray ile Benyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Lapid, bugün Washington'a gitmek üzere Tel Aviv'den ayrılmayı planlarken, Washington ziyaretinde ABD Senatosu üyeleri ve Beyaz Saray'daki yetkililerle görüşecek.
Lapid'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin "stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması çabaları ve Lübnan ile İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerilim üzerinde yoğunlaşması" bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Nisan'da İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak" uyarısında bulunmuştu.
Tel Aviv Büyükelçisi Jacob Lew, ABD yönetiminin, Benyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçlarla ilgili eylemleri karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” açıklamıştı.