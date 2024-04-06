https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/kongre-uyelerinden-bidena-israile-silah-sevkiyatini-kesme-cagrisi-1082523393.html
Kongre üyelerinden Biden’a İsrail’e silah sevkiyatını kesme çağrısı
Kongre üyelerinden Biden’a İsrail’e silah sevkiyatını kesme çağrısı
Sputnik Türkiye
Aralarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 Kongre üyesi, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Gazze... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T11:54+0300
2024-04-06T11:54+0300
2024-04-06T11:54+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
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ABD Kongresi’nin 40 üyesinin imzaladığı mektupta, “Yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında, bu silah tedariklerinin onaylanmasının haksız olduğuna inanıyoruz. Hava saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar her türlü saldırı silahı tedarikinden kaçınmanızı bir kez daha talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.İsrail’e artık onay alanlar dahil yapılacak her türlü askeri yardımın, ABD yasalarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılacağının garanti edilmesi çağrısı yapılan mektupta, “Bu saldırının ABD mevzuatını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilirse, sizden sorumlular adalet önüne çıkarılana kadar sevkiyatları durdurmaya devam etmenizi talep ediyoruz” dendi.Kongre üyeleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillere ve insani kuruluşların çalışanlarına zararı makul seviyeye indirmemesi, bölge sakinlerine insani yardımın ulaştırılmasını reddetmesi veya kısıtlaması durumunda da sevkiyatları durdurma çağrısında bulundu.Ne olmuştu?Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde 'kasıt olmadığını' savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html
israil
filistin
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joe biden, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu, kongre, kongre binası
Kongre üyelerinden Biden’a İsrail’e silah sevkiyatını kesme çağrısı
Aralarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 Kongre üyesi, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Gazze Şeridi’nde yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunan bir mektup imzaladı.
ABD Kongresi’nin 40 üyesinin imzaladığı mektupta
, “Yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında, bu silah tedariklerinin onaylanmasının haksız olduğuna inanıyoruz. Hava saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar her türlü saldırı silahı tedarikinden kaçınmanızı bir kez daha talep ediyoruz
” ifadesine yer verildi.
İsrail’e artık onay alanlar dahil yapılacak her türlü askeri yardımın, ABD yasalarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılacağının garanti edilmesi çağrısı yapılan mektupta, “Bu saldırının ABD mevzuatını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilirse, sizden sorumlular adalet önüne çıkarılana kadar sevkiyatları durdurmaya devam etmenizi talep ediyoruz” dendi.
Kongre üyeleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillere ve insani kuruluşların çalışanlarına zararı makul seviyeye indirmemesi, bölge sakinlerine insani yardımın ulaştırılmasını reddetmesi veya kısıtlaması durumunda da sevkiyatları durdurma çağrısında bulundu.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde 'kasıt olmadığını' savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.