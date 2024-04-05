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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html
Biden'dan Netanyahu'ya: 'Gazze'deki sivilleri koruyun yoksa ABD politikası değişecek'
Biden'dan Netanyahu'ya: 'Gazze'deki sivilleri koruyun yoksa ABD politikası değişecek'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına desteğini yardım çalışanlarını ve sivilleri korumak için somut adımlar atması... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T11:35+0300
2024-04-05T11:35+0300
israil- filistin çatışması
abd
joe biden
benyamin netanyahu
antony blinken
john kirby
donald trump
adrienne watson
gazze
gazze şeridi
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Biden Perşembe günü Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde aktardığı bu husus, İsrail'in World Central Kitchen yardım çalışanlarına yönelik saldırısının ardından yapıldı. ABD Başkanı, yardımların kesilmesi ya da ülkeye silah sevkiyatının durdurulması yönündeki baskılara direnmişti. Ancak ABD medyasında Biden'ın uyarısı, yaklaşık altı aydır devam eden savaşın dinamiğini değiştirebilecek bir gelişme olarak, yardımı potansiyel olarak şarta bağlamakla ilk kez tehdit ettiği anlamına geldiği şeklinde yorumlandı.Beyaz Saray'dan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Biden'ın 'İsrail'in sivillerin zarar görmesini, insani acıları ve yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak için bir dizi spesifik, somut ve ölçülebilir adımı duyurması ve uygulaması gerektiğini açıkça belirttiğini' söyledi. Beyaz Saray görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü duyurdu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın 'ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının İsrail'in bu adımları derhal atmasına ilişkin değerlendirmemizle belirleneceğini açıkça ifade ettiği' belirtildi.Beyaz Saray Sözcüsü detay vermediBeyaz Saray Sözcüsü John Kirby görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasında yapacağı spesifik değişiklikler konusunda detay vermekten kaçındı.Kirby, Washington'un 'önümüzdeki saatlerde ve günlerde' İsrail'in atacağı adımlara ilişkin bir açıklama görmeyi umduğunu söyledi.İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sözcüsü Tal Heinrich ise ABD basınına verdiği demeçte ABD politikasındaki olası değişikliklerle ilgili bir soruya, "Sanırım bu Washington'un açıklamak zorunda kalacağı bir şey" dedi.Yine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da ABD'nin atılmasını istediği adımların 'derhal, tam olarak ve hızla uygulanması gerektiğini' söyledi.Pazartesi günü İsrail'in düzenlediği saldırıda World Central Kitchen çalışanı yedi kişi hayatını kaybetmişti.İsrail Perşembe günü yaptığı açıklamada saldırının bir 'yanlış tanımlama' sonucu gerçekleştiğini ve soruşturma bulgularının yakında kamuoyuna açıklanacağını belirttikten sonra Gazze savaşındaki taktiklerini değiştireceğini söylemişti.Beyaz Saray Biden'ı saldırı karşısında 'öfkeli ve kalbi kırık' olarak tanımlamıştı ancak Perşembe günkü telefon görüşmesinden önce Başkan Biden Washington'un İsrail'e verdiği kararlı destekte temel bir değişiklik yapmamıştı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'ya 'insani durumun istikrara kavuşturulması, iyileştirilmesi ve masum sivillerin korunması için acil bir ateşkesin şart olduğunun altını çizdiği' belirtildi.'Politikamızda değişiklikler olacaktır'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsrail'in insani yardımı arttırarak ve yardım sağlayanların güvenliğini artırmasını gerektiğini dile getirmiş, "Eğer görmemiz gereken değişiklikleri görmezsek, politikamızda değişiklikler olacaktır" demişti.'Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar'Eski ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Gazze'deki savaşını eleştirerek 'halkla ilişkiler savaşını kesinlikle kaybettiğini' ve bu savaşı bir an önce bitirmesi gerektiğini söyledi.Trump verdiği röportajda, "Bunu yapma şekillerini sevdiğimden emin değilim, çünkü zafer kazanmanız gerekiyor" dedi.Trump konuşmasında, "Büyük kaybediyorlar. Ama başladıkları işi bitirmek zorundalar ve bunu hızlı bir şekilde bitirmeliler, biz de hayatımıza devam etmeliyiz" cümlelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/trumptan-abd-baskani-bidena-uyusturucu-testi-cagrisi-1082487318.html
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abd, joe biden, benyamin netanyahu, antony blinken, john kirby, donald trump, adrienne watson, gazze, gazze şeridi, abd-israil ilişkileri
abd, joe biden, benyamin netanyahu, antony blinken, john kirby, donald trump, adrienne watson, gazze, gazze şeridi, abd-israil ilişkileri

Biden'dan Netanyahu'ya: 'Gazze'deki sivilleri koruyun yoksa ABD politikası değişecek'

11:35 05.04.2024
© AAJoe Biden, Benyamin Netanyahu
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına desteğini yardım çalışanlarını ve sivilleri korumak için somut adımlar atması şartına bağlamakla uyardı.
Biden Perşembe günü Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde aktardığı bu husus, İsrail'in World Central Kitchen yardım çalışanlarına yönelik saldırısının ardından yapıldı.
ABD Başkanı, yardımların kesilmesi ya da ülkeye silah sevkiyatının durdurulması yönündeki baskılara direnmişti. Ancak ABD medyasında Biden'ın uyarısı, yaklaşık altı aydır devam eden savaşın dinamiğini değiştirebilecek bir gelişme olarak, yardımı potansiyel olarak şarta bağlamakla ilk kez tehdit ettiği anlamına geldiği şeklinde yorumlandı.
Beyaz Saray'dan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Biden'ın 'İsrail'in sivillerin zarar görmesini, insani acıları ve yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak için bir dizi spesifik, somut ve ölçülebilir adımı duyurması ve uygulaması gerektiğini açıkça belirttiğini' söyledi. Beyaz Saray görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın 'ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının İsrail'in bu adımları derhal atmasına ilişkin değerlendirmemizle belirleneceğini açıkça ifade ettiği' belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü detay vermedi

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasında yapacağı spesifik değişiklikler konusunda detay vermekten kaçındı.
Kirby, Washington'un 'önümüzdeki saatlerde ve günlerde' İsrail'in atacağı adımlara ilişkin bir açıklama görmeyi umduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sözcüsü Tal Heinrich ise ABD basınına verdiği demeçte ABD politikasındaki olası değişikliklerle ilgili bir soruya, "Sanırım bu Washington'un açıklamak zorunda kalacağı bir şey" dedi.
Yine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da ABD'nin atılmasını istediği adımların 'derhal, tam olarak ve hızla uygulanması gerektiğini' söyledi.
Pazartesi günü İsrail'in düzenlediği saldırıda World Central Kitchen çalışanı yedi kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail Perşembe günü yaptığı açıklamada saldırının bir 'yanlış tanımlama' sonucu gerçekleştiğini ve soruşturma bulgularının yakında kamuoyuna açıklanacağını belirttikten sonra Gazze savaşındaki taktiklerini değiştireceğini söylemişti.
Beyaz Saray Biden'ı saldırı karşısında 'öfkeli ve kalbi kırık' olarak tanımlamıştı ancak Perşembe günkü telefon görüşmesinden önce Başkan Biden Washington'un İsrail'e verdiği kararlı destekte temel bir değişiklik yapmamıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'ya 'insani durumun istikrara kavuşturulması, iyileştirilmesi ve masum sivillerin korunması için acil bir ateşkesin şart olduğunun altını çizdiği' belirtildi.

'Politikamızda değişiklikler olacaktır'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsrail'in insani yardımı arttırarak ve yardım sağlayanların güvenliğini artırmasını gerektiğini dile getirmiş, "Eğer görmemiz gereken değişiklikleri görmezsek, politikamızda değişiklikler olacaktır" demişti.

'Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar'

Eski ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Gazze'deki savaşını eleştirerek 'halkla ilişkiler savaşını kesinlikle kaybettiğini' ve bu savaşı bir an önce bitirmesi gerektiğini söyledi.
Trump verdiği röportajda, "Bunu yapma şekillerini sevdiğimden emin değilim, çünkü zafer kazanmanız gerekiyor" dedi.
Trump konuşmasında, "Büyük kaybediyorlar. Ama başladıkları işi bitirmek zorundalar ve bunu hızlı bir şekilde bitirmeliler, biz de hayatımıza devam etmeliyiz" cümlelerine yer verdi.
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