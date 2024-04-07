https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-300e-yakin-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1082546640.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 300’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 300’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 293 insansız hava aracının (İHA) imha... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T14:08+0300

2024-04-07T14:08+0300

2024-04-07T14:09+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

rus ordusu

donetsk

insansız hava aracı (iha)

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Yazılı açıklamada, Rus ordusuna bağlı hava savunma sistemlerinin gün boyunca 293 Ukrayna insansız hava aracını ve Topçu Roket Sistemi HIMARS ve Uragan'a ait 4 roketi düşürdüğü aktarıldı.Ukrayna birliklerinin Avdeyevka yönünde gün içinde 375 kadar askerini kaybettiğini aktaran Bakanlık, bölgede Merkez birliklerinin düşmanı bozguna uğratarak cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiği ifade edildi.Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pervomayske, Krasnogorovka, Berdiçi,Tonenkoye, Vodyanoye, Novokalinovo ve Novobahmutovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı 24., 47., 115. Mekanize tugaylarıyla birlikte 59. motorize piyade ve 25. hava indirme tugaylarının saldırı gruplarının 11 karşı saldırısını püskürttüğü eklendi.Ukrayna ordusunun Kupyansk bölgesinde son 24 saat içinde yaklaşık 30 askerini kaybettiği de vurgulanırken, iki karşı saldırının engellendiği açıklandı.Bakanlık, Donetsk yönündeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun 9 saldırısını püskürttüğünü, Ukrayna'nın gün içindeki kayıplarının 370 askere ulaştığını kaydederken, çatımalarda bir tankın imha edildiği belirtildi.Vostok kuvvetler grubuna bağlı Rus askerlerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin iki tugayını yenilgiye uğrattığı ve düşman kayıplarının toplam 135 askere ulaştığı da bildirildi.Ukrayna’da süren askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 583 Ukrayna savaş uçağı, 270 helikopter, 19 bin 390 insansız hava aracı, 499 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 709 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarla birlikte bin 266 çoklu roketatar, 8 bin 715 sahra ve havan topçusu ile birlikte 20 bin 740 adet özel askeri aracın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/kuleba-rusyanin-ukrayna-mevzilerini-yok-ettigini-itiraf-etti-1082540221.html

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