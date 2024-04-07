https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-300e-yakin-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1082546640.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 300’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 300’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 293 insansız hava aracının (İHA) imha... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T14:08+0300
2024-04-07T14:08+0300
2024-04-07T14:09+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
rus ordusu
donetsk
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa68f498b5821d108ee112600e6da17c.jpg
Yazılı açıklamada, Rus ordusuna bağlı hava savunma sistemlerinin gün boyunca 293 Ukrayna insansız hava aracını ve Topçu Roket Sistemi HIMARS ve Uragan'a ait 4 roketi düşürdüğü aktarıldı.Ukrayna birliklerinin Avdeyevka yönünde gün içinde 375 kadar askerini kaybettiğini aktaran Bakanlık, bölgede Merkez birliklerinin düşmanı bozguna uğratarak cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiği ifade edildi.Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pervomayske, Krasnogorovka, Berdiçi,Tonenkoye, Vodyanoye, Novokalinovo ve Novobahmutovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı 24., 47., 115. Mekanize tugaylarıyla birlikte 59. motorize piyade ve 25. hava indirme tugaylarının saldırı gruplarının 11 karşı saldırısını püskürttüğü eklendi.Ukrayna ordusunun Kupyansk bölgesinde son 24 saat içinde yaklaşık 30 askerini kaybettiği de vurgulanırken, iki karşı saldırının engellendiği açıklandı.Bakanlık, Donetsk yönündeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun 9 saldırısını püskürttüğünü, Ukrayna'nın gün içindeki kayıplarının 370 askere ulaştığını kaydederken, çatımalarda bir tankın imha edildiği belirtildi.Vostok kuvvetler grubuna bağlı Rus askerlerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin iki tugayını yenilgiye uğrattığı ve düşman kayıplarının toplam 135 askere ulaştığı da bildirildi.Ukrayna’da süren askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 583 Ukrayna savaş uçağı, 270 helikopter, 19 bin 390 insansız hava aracı, 499 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 709 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarla birlikte bin 266 çoklu roketatar, 8 bin 715 sahra ve havan topçusu ile birlikte 20 bin 740 adet özel askeri aracın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/kuleba-rusyanin-ukrayna-mevzilerini-yok-ettigini-itiraf-etti-1082540221.html
rusya
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_b98335f3891f4e6dc1c6829b0ad2daff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, donetsk, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu, donetsk, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 300’e yakın Ukrayna İHA’sı imha edildi
14:08 07.04.2024 (güncellendi: 14:09 07.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 293 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirildi.
Yazılı açıklamada, Rus ordusuna bağlı hava savunma sistemlerinin gün boyunca 293 Ukrayna insansız hava aracını ve Topçu Roket Sistemi HIMARS ve Uragan'a ait 4 roketi düşürdüğü aktarıldı.
Ukrayna birliklerinin Avdeyevka yönünde gün içinde 375 kadar askerini kaybettiğini aktaran Bakanlık, bölgede Merkez birliklerinin düşmanı bozguna uğratarak cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiği ifade edildi.
Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pervomayske, Krasnogorovka, Berdiçi,Tonenkoye, Vodyanoye, Novokalinovo ve Novobahmutovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı 24., 47., 115. Mekanize tugaylarıyla birlikte 59. motorize piyade ve 25. hava indirme tugaylarının saldırı gruplarının 11 karşı saldırısını püskürttüğü eklendi.
Ukrayna ordusunun Kupyansk bölgesinde son 24 saat içinde yaklaşık 30 askerini kaybettiği de vurgulanırken, iki karşı saldırının engellendiği açıklandı.
Bakanlık, Donetsk yönündeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun 9 saldırısını püskürttüğünü, Ukrayna'nın gün içindeki kayıplarının 370 askere ulaştığını kaydederken, çatımalarda bir tankın imha edildiği belirtildi.
Vostok kuvvetler grubuna bağlı Rus askerlerinin Güney Donetsk yönünde Ukrayna birliklerinin iki tugayını yenilgiye uğrattığı ve düşman kayıplarının toplam 135 askere ulaştığı da bildirildi.
Ukrayna’da süren askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 583 Ukrayna savaş uçağı, 270 helikopter, 19 bin 390 insansız hava aracı, 499 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 709 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarla birlikte bin 266 çoklu roketatar, 8 bin 715 sahra ve havan topçusu ile birlikte 20 bin 740 adet özel askeri aracın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.