https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-fransa-italya-yapimi-2-adet-hava-savunma-sistemi-yok-edildi-1082526633.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Fransa-İtalya yapımı 2 adet hava savunma sistemi yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Fransa-İtalya yapımı 2 adet hava savunma sistemi yok edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Fransa-İtalya yapımı SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin imha edildiğini belirtti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T15:08+0300

2024-04-06T15:08+0300

2024-04-06T15:08+0300

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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verilen bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Rus harekat ve taktik hava kuvvetlerinin, füze ve topçu birliklerle ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucu, Harkov şehri yakınında konuşlandırılan Fransa-İtalya üretimi iki adet SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.Açıklamaya göre, Rus ordusu bugün Ukrayna’da tank, zırhlı araç ve insansız hava araçlarının üretildiği ve tamir ettiği savunma sanayisi işletmelerine, hava üslerine ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerine yönelik füze ve hava saldırıları gerçekleştirdi. Belirlenen tüm hedeflerin yok edildiği kaydedildi.Kupyansk yönünde etkili olan Batı Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusun insan gücü ve teçhizatını vurdu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 35’e yakın asker, bir tank, iki otomobil, Gvozdika topçu sistemi ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı kaybetti.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek ve Ukrayna birliklerine kayıplar verdirdi. Ayrıca 2 saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 470’ten fazla asker, iki zırhlı savaş aracı, 8 otomobil, ABD yapımı M109 Paladin ve M777 topçu sistemleri, Gvozdika topçu sistemi, Rapira tanksavar topu ve mühimmat deposu olarak gerçekleşti.Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, 12 saldırı püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 280’den fazla asker, üç tank, iki zırhlı savaş aracı, 6 otomobil, ABD yapımı M109 Paladin ve M777 topçu sistemleri, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü kaybetti.Güney Donetsk istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek Ukrayna ordusun insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusunun kaybı, 90’dan fazla asker, üç otomobil, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü olarak kayda geçti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun mevzilerine atış hasarı verdi. Düşmanın kayıpları 35’e yakın asker, yedi otomobil, Fransa yapımı Caesar topçu sistemi, ABD yapımı M777 obüsü ve iki adet D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Ukrayna’nın 205 insansız hava aracı, Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 6 adet HIMARS ve Uragan roketi imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusya-transdinyesterdeki-askeri-birlige-iha-saldirisini-yeni-provokasyon-olarak-goruyoruz-1082526003.html

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