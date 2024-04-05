https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/pasinyan-ermenistanin-abd-ve-ab-ile-iliskileri-genisleyecek-1082502535.html

Paşinyan: Ermenistan'ın ABD ve AB ile ilişkileri genişleyecek

Paşinyan: Ermenistan'ın ABD ve AB ile ilişkileri genişleyecek

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD ve AB ile ticaretini güçlendirmeyi umduğunu ifade etti. Taraflar söz konusu toplantı öncesi basının karşısına çıkarak... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T15:30+0300

2024-04-05T15:30+0300

2024-04-05T15:30+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada Brüksel'de yapılan toplantının ülkenin Avrupa Birliği ve ABD ile genişleyen işbirliğini gösterdiğini belirterek Batı'nın Ermenistan'ın altyapısının modernleştirilmesine ve Erivan'la ekonomik bağların ve ticaretin güçlendirilmesine yardımcı olacağını umduğunu ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Başbakan Paşinyan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Diplomasi Şefi Josep Borrell'in katılımıyla Cuma günü Brüksel'de AB ve ABD'nin Ermenistan'la işbirliğine ilişkin ortak bir toplantı düzenleniyor.Paşinyan Brüksel'de düzenlenen ortak basın toplantısında şu cümleleri kaydetti:Avrupa Komisyonu Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı'na hitap eden Paşinyan, krizlere rağmen Ermenistan'ın demokrasiyi sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek Erivan'ın yasal ve kamusal alanlarda gerekli reformları hayata geçirme kararlılığını bir kez daha teyit etti.Ermenistan'ın yeni pazarlara girmek için özel sektörün rekabet gücünü arttırmaya ve AB ve ABD'den şirketler için daha cazip hale getirmek üzere yatırım ortamını iyileştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Paşinyan, "Ortaklarımızdan Ermenistan'ın altyapısını modernize etmemize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuşmasında ayrıca sosyal ve ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesinin yanı sıra Karabağ'ı terk eden 100 binden fazla Ermeni'nin ihtiyaçlarının karşılanmasını da son derece önemli olarak nitelendirerek Batı ile ortak çabaların, yaşam koşullarına dikkat etmek de dahil olmak üzere, yerinden edilmiş kişilerin alışılmış yaşamlarına geri dönmelerini sağlamayı amaçlaması gerektiğini kaydetti.'Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda kararlıyız'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Azerbaycan ile ilişkilerini 'birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü karşılıklı tanıma' temelinde normalleştirme kararlılığını yineledi.Paşinyan Cuma günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Alma-Ata Deklarasyonu temelinde sınırların belirlenmesi ve tüm bölgesel iletişim engellerinin kaldırılması konusunda da kararlı olduğunu ifade ederek, "Alma-Ata Deklarasyonu uyarınca Azerbaycan ile ilişkilerin, birbirimizin egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması temelinde normalleştirilmesine bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.Ermenistan Başbakanı, bu hedeflere ulaşmak için komşu ve diğer ülkelerle bağ ve diyalog kurulmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişim de için bir çerçeve sunduğunu söyledi.'ABD Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardım sağlayacak' ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, AB, ABD ve Ermenistan'ın Brüksel'deki üçlü toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını dile getirdi.Dışişleri Bakanı Blinken bu miktarın Washington'un iki yıl önce Erivan'a sağladığı yardımdan yüzde 50 daha fazla olduğunu belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkeyi yönetme ve ekonomik reformları hayata geçirme çabalarına yatırım yapıyor. Hükümet bütçesinden 65 milyon dolardan fazla kaynak sağlamayı planlıyoruz" dedi."ABD, Ermenistan'a demokratik ve ekonomik sürdürülebilirliğin güçlendirilmesinde daha fazla yardım etme niyetindedir" diyen Blinken, ABD'nin Ermenistan'ın Güney Kafkasya'nın geleceğine ilişkin vizyonunu paylaştığını ve Ermenistan'ı 'komşularıyla barış içinde', 'güçlü, bağımsız bir güç' olarak görmek istediğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 5 Nisan'da yapılması planlanan Ermenistan-AB-ABD toplantısının Moskova için endişe sebebebi olduğunu zira Washington ve Brüksel'in açıkça Rusya karşıtı yöneliminden bahsettiğini ifade etmişti.Blinken, Ermenistan için bölgesel entegrasyonun güvenlik ve refahın anahtarı olduğunu belirterek Ermenistan Başbakanı'nın 'Barış Kavşağı' önerisinin merkezinde yer alan fikirleri desteklediğini ifade etti.Blinken, "Yeni ulaşım yolları, enerji işbirliği, telekomünikasyon ile daha entegre bir Güney Kafkasya görüyoruz. Bu, çeşitlendirilmiş ekonomiyi, genişletilmiş fırsatları teşvik edecek ve barış ve uzlaşma çabalarına yardımcı olacaktır" dedi.AB'den Ermenistan'a dört yıl içinde 270 milyon euro hibeAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin Ermenistan'ı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek gelecek dört yıl içinde Ermenistan'a 270 milyon euro tutarında hibe tahsis etmeyi planladıklarını dile getirdi.AB, ABD ve Ermenistan arasında Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü toplantının öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Leyen, "Önümüzdeki dört yıl boyunca hibe şeklinde 270 milyon euro sağlayacağız" dedi.Von der Leyen, AB'nin Ermenistan'ı desteklemek üzere Ekim 2023'te verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyerek, "Ermenistan'ın yanında durmak ve ortaklığımızın geleceği için bir vizyon belirlemek üzere Ekim ayında verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Bugün de bunu tartışıyoruz" açıklamasında bulundu.Avrupa Komisyonu Başkanı, Brüksel ve Erivan'ın 'birlikte işbirliği yapılabilecek projeleri belirlemek' amacıyla ortak bir yatırım koordinasyon platformu başlattıklarını kaydederek, "Elbette reformların uygulanmasını desteklemeye devam edeceğiz. Ülkede demokratik reformların hayata geçirilmesinden dolayı sizi kutluyorum" dedi.Von der Leyen ayrıca AB'nin Dağlık Karabağ'daki Ermeni mültecilere yardım etmeye devam edeceğinin altını çizerek, "Mültecilerin insani durumu bir öncelik olmaya devam ediyor. Mültecilerin uzun vadeli entegrasyonunu desteklemek için daha fazlasını yapmaya hazırız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zaharova-ermenistan-karabag-konusundaki-kararlari-natonun-tesiri-altinda-aldi-1082417782.html

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