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Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosunda çıkan olaylara ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosunda çıkan olaylara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T22:13+0300
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içişleri bakanlığı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır" cümlelerine yer vererek başladığı bir açıklama yayımladı.Yerlikaya açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Yerlikaya konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.
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Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosunda çıkan olaylara ilişkin açıklama

22:13 06.04.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncüİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır" cümlelerine yer vererek başladığı bir açıklama yayımladı.
Yerlikaya açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.
Yerlikaya konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
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