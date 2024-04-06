https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/chp-genel-baskani-ozel-filistini-tanima-ve-filistinin-yaninda-durma-cagrimi-yineliyorum-1082534666.html
CHP Genel Başkanı Özel: Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum
CHP Genel Başkanı Özel: Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrısını yineledi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T19:56+0300
2024-04-06T19:56+0300
2024-04-06T19:56+0300
israil- filistin çatışması
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cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum" ifadesini kullandı.Özel, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231125/ispanya-basbakani-sanchez-ab-filistini-tanimazsa-kendi-kararimizi-alacagiz-1077768129.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
CHP Genel Başkanı Özel: Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrısını yineledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum" ifadesini kullandı.
Özel, sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum.