https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/yeni-200-tl-ve-50-tller-tedavule-verildi-imza-farki-1082484117.html

Yeni 200 TL ve 50 TL'ler tedavüle verildi: İmza farkı

Yeni 200 TL ve 50 TL'ler tedavüle verildi: İmza farkı

Sputnik Türkiye

E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Banknotlardaki imzaların, TCMB Başkanı Dr. Fatih... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T02:48+0300

2024-04-05T02:48+0300

2024-04-05T02:48+0300

ekonomi

türk lirası

banknot

tedavül

fatih karahan

osman cevdet akçay

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E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" ifadelerine yer verildi.

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türk lirası, banknot, tedavül , fatih karahan, osman cevdet akçay