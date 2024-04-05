https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/medvedev-ukraynada-oldurulen-her-nato-askeri-icin-buyuk-mukafat-verilmeli-1082481388.html
Medvedev: Ukrayna'da öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmeli
Medvedev: Ukrayna'da öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Ukrayna'da öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmesi gerektiğini ifade etti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T00:17+0300
2024-04-05T00:17+0300
2024-04-05T00:17+0300
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Ukrayna'da bir NATO misyonu oluşturulmasına ilişkin açıklamaları Rus sosyal medya uygulaması VKontakte’de değerlendiren Medvedev, özel askeri herakatta öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmesi, Ukrayna'daki ittifak birimlerine karşı tutumun ise Alman Nazi cellatlarına olan tutumla aynı olması gerektiğini ifade etti.Medvedev, “Bu, bizimle savaşan düzenli güçlerin bir parçası haline gelecekleri anlamına geliyor. Bu nedenle onlara ancak düşman muamelesi yapılabilir. Ve sadece düşman muamelesi de değil, Hitler'in SS'ine, elit birimlerine karşı olan tutumla aynı olmalı. Ve bu yabancı pisliklere karşı, zorla savaşa gönderilen talihsiz Ukraynalılardan farklı olarak, yalnızca tek bir kural geçerli olmalı. Esir almamak! Ve öldürülen, havaya uçurulan veya yakılan her NATO askeri için maksimum mükafat verilmeli” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/medvedev-crocus-citydeki-teror-saldirisina-karisanlar-yok-edilmeli-1082405399.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, nato, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, nato, ukrayna, ukrayna krizi
Medvedev: Ukrayna'da öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmeli
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Ukrayna'da öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmesi gerektiğini ifade etti.
Ukrayna'da bir NATO misyonu oluşturulmasına ilişkin açıklamaları Rus sosyal medya uygulaması VKontakte’de değerlendiren Medvedev, özel askeri herakatta öldürülen her NATO askeri için büyük mükafat verilmesi, Ukrayna'daki ittifak birimlerine karşı tutumun ise Alman Nazi cellatlarına olan tutumla aynı olması gerektiğini ifade etti.
Medvedev, “Bu, bizimle savaşan düzenli güçlerin bir parçası haline gelecekleri anlamına geliyor. Bu nedenle onlara ancak düşman muamelesi yapılabilir. Ve sadece düşman muamelesi de değil, Hitler'in SS'ine, elit birimlerine karşı olan tutumla aynı olmalı. Ve bu yabancı pisliklere karşı, zorla savaşa gönderilen talihsiz Ukraynalılardan farklı olarak, yalnızca tek bir kural geçerli olmalı. Esir almamak! Ve öldürülen, havaya uçurulan veya yakılan her NATO askeri için maksimum mükafat verilmeli” ifadelerini kullandı.