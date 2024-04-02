https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/medvedev-crocus-citydeki-teror-saldirisina-karisanlar-yok-edilmeli-1082405399.html
Medvedev: Crocus City’deki terör saldırısına karışanlar yok edilmeli
Medvedev: Crocus City’deki terör saldırısına karışanlar yok edilmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Crocus City’deki terör saldırısına karışanların, ‘ezilmeleri’ ve liderlerinin ortadan kaldırılması... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T23:24+0300
2024-04-02T23:24+0300
2024-04-02T23:24+0300
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büyük vatanseverlik savaşı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan sonra SSCB Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MGB) yaptığı gibi, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına karışanların ‘ezilmesi’ ve fırsat doğduğunda liderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.Medvedev, "Ne yapmalı? SSCB MGB'nin savaştan sonra cesurca yaptığı gibi Bandera domuzlarını doğramak. Ve fırsat doğduğunda liderlerini tasfiye etmek. Konovalets ve Bandera’ya yapıldığı gibi. Kiev'de veya uygun başka bir yerde” ifadelerini kullandı.Medvedev, Crocus City’deki terör saldırısının arkasında Ukraynalı oluşumların veya yetkililerin olduğuna dair yeterli kanıt elde edilse bile kimsenin onları yargılamayacağını, BM'de bu konuda bir sonuç almanın gerçekçi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html
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dmitriy medvedev, rusya, terör, terör saldırısı, crocus city hall, sscb, sscb, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, azov, azov, vladimir zelenskiy
dmitriy medvedev, rusya, terör, terör saldırısı, crocus city hall, sscb, sscb, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, azov, azov, vladimir zelenskiy
Medvedev: Crocus City’deki terör saldırısına karışanlar yok edilmeli
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Crocus City’deki terör saldırısına karışanların, ‘ezilmeleri’ ve liderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan sonra SSCB Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MGB) yaptığı gibi, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına karışanların ‘ezilmesi’ ve fırsat doğduğunda liderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.
Medvedev, "Ne yapmalı? SSCB MGB'nin savaştan sonra cesurca yaptığı gibi Bandera domuzlarını doğramak. Ve fırsat doğduğunda liderlerini tasfiye etmek. Konovalets ve Bandera’ya yapıldığı gibi. Kiev'de veya uygun başka bir yerde” ifadelerini kullandı.
Medvedev, Crocus City’deki terör saldırısının arkasında Ukraynalı oluşumların veya yetkililerin olduğuna dair yeterli kanıt elde edilse bile kimsenin onları yargılamayacağını, BM'de bu konuda bir sonuç almanın gerçekçi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:
“Terör saldırısının arkasında 'Azov', Budanov ya da Zelenskiy gibi pisliklerin olduğuna dair yeterli kanıt elde edilse bile, bunlar elbette Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmayacak. Kendi Somos'larını yargılamıyorlar. Anglo-Saksonların Rus düşmanlığı ve Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı nedeniyle BM'de böyle bir kararın kabul edilmesi gerçekçi değil.”