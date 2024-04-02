https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/medvedev-crocus-citydeki-teror-saldirisina-karisanlar-yok-edilmeli-1082405399.html

Medvedev: Crocus City’deki terör saldırısına karışanlar yok edilmeli

Medvedev: Crocus City’deki terör saldırısına karışanlar yok edilmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Crocus City’deki terör saldırısına karışanların, ‘ezilmeleri’ ve liderlerinin ortadan kaldırılması... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T23:24+0300

2024-04-02T23:24+0300

2024-04-02T23:24+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

terör

terör saldırısı

crocus city hall

sscb

sscb

büyük vatanseverlik savaşı

büyük vatanseverlik savaşı

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan sonra SSCB Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MGB) yaptığı gibi, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına karışanların ‘ezilmesi’ ve fırsat doğduğunda liderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.Medvedev, "Ne yapmalı? SSCB MGB'nin savaştan sonra cesurca yaptığı gibi Bandera domuzlarını doğramak. Ve fırsat doğduğunda liderlerini tasfiye etmek. Konovalets ve Bandera’ya yapıldığı gibi. Kiev'de veya uygun başka bir yerde” ifadelerini kullandı.Medvedev, Crocus City’deki terör saldırısının arkasında Ukraynalı oluşumların veya yetkililerin olduğuna dair yeterli kanıt elde edilse bile kimsenin onları yargılamayacağını, BM'de bu konuda bir sonuç almanın gerçekçi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/medvedev-macronun-ukrayna-ile-ilgili-sozlerinden-sonra-rusyanin-fransa-ile-kirmizi-cizgisi-yok-1081496776.html

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