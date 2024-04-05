https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/kadir-gecesi-ne-oldu-neler-yasandi-anlami-onemi-kadir-gecesi-ibadetleri-kadir-gecesi-mesajlari--1082493751.html

'Tövbe günü': Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilmesi tavsiye edilir?

'Tövbe günü': Kadir Gecesi nedir, nasıl ibadet edilmesi tavsiye edilir?

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri tarafından yayımlanan takvime göre 5 Nisan gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri ile gündemde. Peki, Kadir Gecesi... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T12:10+0300

2024-04-05T12:10+0300

2024-04-05T12:24+0300

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İslam inancına göre, Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde özel bir öneme sahip olan ve büyük bir hürmetle beklenen mübarek bir gecedir. İnanışa göre, Kadir Gecesi, Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e Kur'an'ın ilk kez indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılır.Kadir Gecesi nedir? Kadir gecesi önemi?Kadir Gecesi, Müslümanlar için duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve bolca ibadet edilmesi gereken bir gecedir. Bu nedenle, Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmeyi adeta bir farz gibi benimserler.Kadir Gecesi ne zaman 2024?Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Diyanet dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü olarak belirlenmişti. Ancak gecenin tam olarak tespit edilemediği de dini literatürlerde geçiyor.Kadir Suresinde yer alan bilgiler ve Kur'an'ın ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiğine dair ayetler birlikte ele alındığında bu mübarek gecenin Ramazan ayı içerisinde olduğu ortaya çıkıyor. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler de günün tespitinde yardımcı olan diğer bilgiler arasında. Bu noktada en çok Ramazan'ın 27. gecesi ön plana çıkmaktadır.Kadir gecesinde ne oldu?Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak biliniyor. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, 'önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği' belirtilir.Bu noktada günün tam olarak tespit edilmemesi de hayırlı olarak nitelendiriliyor.Tövbe gecesiBu gecede eylemlerimizin Kuran’a uygun olup olmadığının muhasebesini yapmalı, varsa eksiklerimizi gidermeli ve bu geceyi yeni bir hayatın başlangıcı saymalıyız.Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalıyız. Yoksul, öksüz ve muhtaçların mağduriyetlerini gidermeye çalışmak, onların kırık kalplerini onarmalı, ellerinden tutup topluma kazandırmak gerekir. Bu gecede yapmamız gereken iş, Kuran-ı Kerim üzerinde yoğunlaşmak ve kendimizle hesaplaşmaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/valiz-hazirlayanlara-uyari-bayram-tatilinde-hava-durumu-nasil-olacak-1082490975.html

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