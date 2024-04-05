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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/isvecin-gotland-adasinda-nato-ussu-kurma-planina-rusyadan-tepki-defalarca-uyarida-bulunduk-1082503153.html
İsveç’in Gotland Adasında NATO üssü kurma planına Rusya’dan tepki: 'Defalarca uyarıda bulunduk'
İsveç’in Gotland Adasında NATO üssü kurma planına Rusya’dan tepki: 'Defalarca uyarıda bulunduk'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Gotland Adasında NATO üssünü kurma planının, bir zamanlar barışçıl olan Baltık Denizi’ni jeopolitik çatışma meydanına... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T15:42+0300
2024-04-05T15:42+0300
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İsveç’in Gotland Adasında NATO üssünü kurma planına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, ittifakın Kuzey Avrupa’daki yeni üye ülkelerin topraklarını askeri amaçlarla kullanmasının yol açtığı riskler konusunda defalarca uyarıda bulundu” ifadesi kullanıldı. NATO’nun Baltık bölgesinde askeri potansiyelini artırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, Stockholm hayali Rus tehdidine karşı savunmayı geliştirmek amacıyla ‘stratejik açıdan önemli’ Gotland Adasını güçlendirmeyi planlıyor” dendi. Stockholm’ün 2015’te Gotland Adasında askeri varlığını yeniden tesis ettiği anımsatılırken, geçen yılın nisan ayında da, yani NATO’ya üye olmadan önce, İsveç ordusunun adada ‘silahlı saldırıya karşı mücadele’ tatbikatını uyguladığına dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İsveç’in planları göz önüne alındığında, Stockholm ve genel olarak Kuzey Atlantik İttifakı’nın çabaları sayesinde Baltık Denizi’nin bir zamanlar barışçıl olan sularının jeopolitik bir çatışma alanına dönüştüğünü belirtmek zorundayız. Bu tür kışkırtıcı etkinliklerle bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliğine ve ekonomik faaliyetlere yönelik yeni tehditler oluşturuluyor” diye kaydetti. Bölgede olup biteni dikkatle izlediklerini ve potansiyel riskleri değerlendirdiklerini vurgulayan Rus diplomatlar, “Kuzey yönündeki tehditleri engellemek için Leningrad Askeri Bölgesi yeniden yaratıldı. Gelişmelere bağlı olarak Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilave kararlar alınacak” uyarısında bulundu.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçen mart ayında, Gotland adasını NATO ortaklarıyla birlikte Rusya’ya karşı koruma niyetinde olduğunu söylemişti. Adadaki İsveç asker sayısının artırılabileceğini belirten Kristersson, ayrıca denizaltıların konuşlandırılabileceğini dile getirmişti.İsveç, 7 Mart'ta resmen NATO'nun 32. üyesi oldu. Bu ülkeye ait en büyük ada olan Gotland, Rus Baltık Filosu komuta merkezinin bulunduğu Kaliningrad’a yaklaşık 330 kilometre mesafede yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fidan-nato-toplantisini-degerlendirdi-turkiye-72-yildir-natonun-onemli-bir-uyesi-1082500705.html
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dünya, nato, isveç, gotland, ada, silahlandırma, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı
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İsveç’in Gotland Adasında NATO üssü kurma planına Rusya’dan tepki: 'Defalarca uyarıda bulunduk'

15:42 05.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç NATO
İsveç NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Gotland Adasında NATO üssünü kurma planının, bir zamanlar barışçıl olan Baltık Denizi’ni jeopolitik çatışma meydanına getiren kışkırtıcı etkinlik olduğunu belirtti.
İsveç’in Gotland Adasında NATO üssünü kurma planına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, ittifakın Kuzey Avrupa’daki yeni üye ülkelerin topraklarını askeri amaçlarla kullanmasının yol açtığı riskler konusunda defalarca uyarıda bulundu” ifadesi kullanıldı.
NATO’nun Baltık bölgesinde askeri potansiyelini artırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, Stockholm hayali Rus tehdidine karşı savunmayı geliştirmek amacıyla ‘stratejik açıdan önemli’ Gotland Adasını güçlendirmeyi planlıyor” dendi. Stockholm’ün 2015’te Gotland Adasında askeri varlığını yeniden tesis ettiği anımsatılırken, geçen yılın nisan ayında da, yani NATO’ya üye olmadan önce, İsveç ordusunun adada ‘silahlı saldırıya karşı mücadele’ tatbikatını uyguladığına dikkat çekildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İsveç’in planları göz önüne alındığında, Stockholm ve genel olarak Kuzey Atlantik İttifakı’nın çabaları sayesinde Baltık Denizi’nin bir zamanlar barışçıl olan sularının jeopolitik bir çatışma alanına dönüştüğünü belirtmek zorundayız. Bu tür kışkırtıcı etkinliklerle bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliğine ve ekonomik faaliyetlere yönelik yeni tehditler oluşturuluyor” diye kaydetti.
Bölgede olup biteni dikkatle izlediklerini ve potansiyel riskleri değerlendirdiklerini vurgulayan Rus diplomatlar, “Kuzey yönündeki tehditleri engellemek için Leningrad Askeri Bölgesi yeniden yaratıldı. Gelişmelere bağlı olarak Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilave kararlar alınacak” uyarısında bulundu.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçen mart ayında, Gotland adasını NATO ortaklarıyla birlikte Rusya’ya karşı koruma niyetinde olduğunu söylemişti. Adadaki İsveç asker sayısının artırılabileceğini belirten Kristersson, ayrıca denizaltıların konuşlandırılabileceğini dile getirmişti.
İsveç, 7 Mart'ta resmen NATO'nun 32. üyesi oldu. Bu ülkeye ait en büyük ada olan Gotland, Rus Baltık Filosu komuta merkezinin bulunduğu Kaliningrad’a yaklaşık 330 kilometre mesafede yer alıyor.
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