https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fidan-nato-toplantisini-degerlendirdi-turkiye-72-yildir-natonun-onemli-bir-uyesi-1082500705.html

Fidan, NATO toplantısını değerlendirdi: 'Türkiye 72 yıldır NATO'nun önemli bir üyesi'

Fidan, NATO toplantısını değerlendirdi: 'Türkiye 72 yıldır NATO'nun önemli bir üyesi'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmesinde NATO... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T14:47+0300

2024-04-05T14:47+0300

2024-04-05T14:47+0300

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Açıklamasında toplantının NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini dile getitren Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye de 72 yıldır NATO'nun önemli bir üyesi. NATO içerisinde 72 yıldır katkı vermekte. NATO görevlerine silahlı kuvvetlerimiz aktif olarak katılmakta" dedi.Fidan, toplantının dışişleri bakanlarının kendi aralarında yaptığı, NATO-Ukrayna Konseyi olarak toplandığı ve son olarak da Asya-Pasifik'teki ortaklarıyla bir araya geldiği üç oturumda düzenlendiğini ifade ederek, NATO dışişleri bakanlarının 2025'te yapacağı gayri resmi toplantının Türkiye'de yapılmasını önerdiğini dile getirdi. Fidan, "Bu karar kabul edildi. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi 2025 Toplantısı Türkiye'de yapılacak" dedi.'Avrupa’da PKK’ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum'Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili müttefiklerden beklentilerini dile getirdiğini söyleyen Fidan, "Terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz olarak Türkiye'ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olmaları, özellikle Suriye'de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin 'geçici' maskesiyle de olsa terör örgütüyle işbirliği yapmamaları gerektiğinin altını çizdik. Bunun NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.PKK'nın Avrupa'daki eylemleriyle ilgili durumu da toplantılarda ve ikili görüşmelerde gündeme getirdiğini bildiren Fidan, şunları söyledi:Fidan, "Yetkili makamların giderek Avrupa'da daha fazla hassasiyet oluşturduğunu görüyorum. Bu aslında memnuniyet verici bir konu. PKK’ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum, bu önemli" değerlendirmesinde bulundu.'Savunma sanayisindeki kısıtlamalar kaldırılmalı'Dışişleri Bakanı Fidan, savunma sanayisinde kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini muhataplarına ilettiğini kaydederek, "Bunun da müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını, bu konudaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bu bizim zaten sürekli ifade ettiğimiz bir husus. Bu çerçevede üyelerden bazılarıyla yürüttüğümüz bazı müzakereler var. Çoğuyla sorunları hallettik" diye konuştu.'AB, NATO içinde belirleyici pozisyona ulaştı'Avrupa Birliği'nin NATO içerisinde giderek daha belirleyici pozisyona ulaştığını belirten Fidan, "Ancak AB topluluğunun geri kalanını dışarıda bırakması, AB üyesi olmayan ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına ve stratejik perspektiflerine yeterli dikkati vermemesi konusu var. Bu giderek daha belirginleşen, gündemimizi daha fazla meşgul eden bir konu haline geliyor" ifadelerini kullanarak bu konuyu son aylarda bir çerçeveye oturtarak gündeme getirdiklerine işaret etti.'Barışa ve ateşkese alternatif yollar aranması gerekiyor'Toplantıda Ukrayna'daki krizle ilgili Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan bilgi aldıklarını belirten Fidan, Türkiye'nin de bu ülkenin güvenlik ve egemenlik haklarının yanında olduğunu bir kez daha vurguladığını, çatışmayı durdurmak için barışa ve ateşkese alternatif yollar aranması gerektiğinin altını çizdiğini ifade etti.'Gazze meselesinde bütün muhataplarımız bizimle hemen hemen aynı fikirde'Bakan Fidan toplantıda yaptığı ikili görüşmelerde mevkidaşlarıyla Gazze'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu aktararak, "Bütün muhataplarımızla Gazze ile ilgili endişelerimizi, konunun artık taşınamayacak noktaya geldiğini vurguladık" sözlerini kaydetti.Fidan konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'F-16 meselesi halloldu'ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili görüşmesinde çok çeşitli konulara değindiklerini ifade eden Fidan, bunlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine ABD ziyaretinin tarihinin de bulunduğunu söyledi.Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ikili ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere çok çeşitli konuların bulunacağını, bunlar arasında Gazze meselesinin ilk sırada yer aldığını bildirdi.Ukrayna meselesinin de gündemde olacağını dile getiren Fidan bu iki husus bölgeyi ilgilendirdiğini ifade ederek, "Aynı zamanda küresel fay hatlarını da hem tetikliyor hem tetikleyeceği başka risk alanları da var. Onlara da Cumhurbaşkanımız dikkati çekmeye, bu konulardaki hassasiyetlerimizi vurgulamaya devam edecek" cümlelerini kaydetti.Fidan konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:NATO Genel Sekreterliği seçimiFidan, NATO Genel Sekreterliği adaylarından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle iki hafta önce Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'nde görüştüğünü belirterek, "Yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi söz konusu. Tarih üzerinde çalışıyoruz" dedi.Fidan konuşmasının bu kısmında şu cümleleri zikretti:Rutte'ye de bunların iletildiğini vurgulayan Fidan, "Bu konudaki netleşme zannediyorum ki çok yakın zaman içerisinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da kararını açıklayacak diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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