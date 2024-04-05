https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bakan-simsek-dis-ticaret-acigindaki-iyilesme-143-milyar-dolara-ulasti-1082492448.html
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14.3 milyar dolara ulaştı
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14.3 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu yıl Orta... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T11:27+0300
2024-04-05T11:27+0300
2024-04-05T11:27+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
dış ticaret açığı
dış ticaret
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Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/2024-yilinda-en-cok-satilan-otomobil-markalari-belli-oldu-1082486750.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dış ticaret açığı, dış ticaret
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dış ticaret açığı, dış ticaret
Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14.3 milyar dolara ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu yıl Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.
Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.