https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bakan-simsek-dis-ticaret-acigindaki-iyilesme-143-milyar-dolara-ulasti-1082492448.html

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14.3 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek: Dış ticaret açığındaki iyileşme 14.3 milyar dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu yıl Orta... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T11:27+0300

2024-04-05T11:27+0300

2024-04-05T11:27+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

dış ticaret açığı

dış ticaret

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Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/2024-yilinda-en-cok-satilan-otomobil-markalari-belli-oldu-1082486750.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dış ticaret açığı, dış ticaret