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2024 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
2024 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Sputnik Türkiye
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği her ayın ilk haftası bir önceki ayın verilerini açıklarken, 2024 yılının ilk 3 ayında en fazla satılan otomobil... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T09:21+0300
2024-04-05T09:21+0300
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2023 yılı ortasından sonuna dek otomobil piyasası oldukça hızlı akarken, değişen dinamikler, kredi koşulları ve faiz oranlarıyla birlikte 2. el piyasasında önemli bir yavaşlama yaşandı. Fakat sıfır otomobil piyasasında, ikinci el piyasasında olduğu kadar bir yavaşlama görülmedi.Şubat ayında son 10 yılın satış rekoru kırılırken, Mart ayına geldiğimizde rekor denebilecek bir satış oranı görülemedi fakat tüketicilerin, sıfır otomobillere olan talebinde de bir azalma yaşanmadı.Mart ayında en çok satılan otomobil markalarına bakıldığında ilk sırada Renault yer alıyor. Yeniçağ'ın haberine göre, özellikle yeni Clio, Austral, Megane E-Tech gibi modellerle ciddi bir tırmanma yaşayan Fransız markası, geçen yıl zirvede yer alan Fiat’ı geçti.Geçtiğimiz yıl ilk sırada bulunan Fiat ise satışlardan memnun değil. Fiat, özellikle hafif ticari sınıfındaki satışlarında önemli bir düşüş yaşıyor. Fiat’ın yaz ayının gelişi ve kredi oranları gibi faktörleri kullanarak satışlarda yükselme hedeflediği biliniyor.Listenin üçüncü sırasında ise, Türkiye'de 'ya çok sevilen ya da nefret edilen' bir marka yer alıyor. Chery, en çok satan otomobiller listesinin üçüncü sırasında bulunuyor. Satışları git gide artan Chery’nin listede ilk sıraya çıkması da muhtemel görünüyor.En çok satılan otomobil markaları listesinin tümü şu şekilde:
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otomobil, araba, ikinci el araba satıcısı, araç, elektrikli araç, ağır ticari araç, ikinci el otomobil
otomobil, araba, ikinci el araba satıcısı, araç, elektrikli araç, ağır ticari araç, ikinci el otomobil

2024 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

09:21 05.04.2024
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© İHA
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği her ayın ilk haftası bir önceki ayın verilerini açıklarken, 2024 yılının ilk 3 ayında en fazla satılan otomobil markaları da belli oldu.
2023 yılı ortasından sonuna dek otomobil piyasası oldukça hızlı akarken, değişen dinamikler, kredi koşulları ve faiz oranlarıyla birlikte 2. el piyasasında önemli bir yavaşlama yaşandı. Fakat sıfır otomobil piyasasında, ikinci el piyasasında olduğu kadar bir yavaşlama görülmedi.
Şubat ayında son 10 yılın satış rekoru kırılırken, Mart ayına geldiğimizde rekor denebilecek bir satış oranı görülemedi fakat tüketicilerin, sıfır otomobillere olan talebinde de bir azalma yaşanmadı.
Mart ayında en çok satılan otomobil markalarına bakıldığında ilk sırada Renault yer alıyor. Yeniçağ'ın haberine göre, özellikle yeni Clio, Austral, Megane E-Tech gibi modellerle ciddi bir tırmanma yaşayan Fransız markası, geçen yıl zirvede yer alan Fiat’ı geçti.
Geçtiğimiz yıl ilk sırada bulunan Fiat ise satışlardan memnun değil. Fiat, özellikle hafif ticari sınıfındaki satışlarında önemli bir düşüş yaşıyor. Fiat’ın yaz ayının gelişi ve kredi oranları gibi faktörleri kullanarak satışlarda yükselme hedeflediği biliniyor.
Listenin üçüncü sırasında ise, Türkiye'de 'ya çok sevilen ya da nefret edilen' bir marka yer alıyor. Chery, en çok satan otomobiller listesinin üçüncü sırasında bulunuyor. Satışları git gide artan Chery’nin listede ilk sıraya çıkması da muhtemel görünüyor.
En çok satılan otomobil markaları listesinin tümü şu şekilde:
1.
Renault: 32 bin 24
2.
Fiat: 23 bin 892
3.
Chery: 15 bin 467
4.
Toyota: 14 bin 337
5.
Peugeot: 12 bin 980
6.
Hyundai: 12 bin 959
7.
Citroen: 12 bin 602
8.
Volkswagen: 12 bin 329
9.
Opel: 11 bin 229
10.
Dacia: 10 bin 899
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