https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdden-ukraynaya-kotu-haber-washingtondaki-nato-zirvesinde-kieve-uyelik-daveti-yapilmayacak-1082501010.html

ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Washington'daki NATO Zirvesi'nde Kiev'e üyelik daveti yapılmayacak

ABD'den Ukrayna'ya kötü haber: Washington'daki NATO Zirvesi'nde Kiev'e üyelik daveti yapılmayacak

Sputnik Türkiye

Temmuz 2024'te ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik daveti yapılmayacağı ifade edildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T14:57+0300

2024-04-05T14:57+0300

2024-04-05T14:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ukrayna genelkurmay başkanlığı

ukrayna savunma bakanlığı

nato

abd

abd

abd ulusal güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082420628_0:62:3065:1786_1920x0_80_0_0_d0f131c3d7f65f7bb4bc0bc6c592a189.jpg

New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan NATO temsilcilerine dayandırdığı haberinde, 2024 yılındaki zirvede davet alma konusunda büyük umutlar besleyen Kiev'e kötü bir haber verdi. Ukrayna'nın dört gözle NATO'ya üyelikle ilgili resmi daveti beklediğini yazan NYT, ancak bunun Temmuz ayındaki zirve sırasında gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi.İttifak'ın 'Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmuş görüntüsü veren' bir adım atıp yeni bir üye almayı planlamadığını kaydeden gazete, NATO'nun Kiev'e uzun vadeli desteğin sürdüğü mesajı veren 'bir çeşit ara seçenek' arayışı içinde olduğunu aktardı.Gazete, söz konusu ara seçenekle ilgili tartışmaların sürdüğünü ancak şu an itibarıyla bunun nasıl bir şey olacağıyla ilgili görüş oluşmadığını da ekledi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev'in NATO'ya üyelik davetini yaz aylarında almayı beklediğini söylemişti.Kiev'de eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski'nin de katıldığı özel bir toplantıdan sonra açıklama yapan Yermak, "Avrupa ve dünyanın kendisini güvenlikte hissetmesi, yalnızca Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesiyle sağlanabilir. Kiev, bu üyeliği 2024 yazında Washington'da yapılacak Kuzey Atlantik İttifakı zirvesinde elde etmek istiyor" demişti.Yermak, aynı zamanda Ukrayna'nın Washington'daki zirveye davet edilmemesinin Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerinde yeni gerginliklere yol açabileceğini savunmuştu.Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde bir araya gelen G7 ülkeleri Ukrayna'yı destekleyen bir deklarasyon yayınlarken, öte yandan bildiride yer alan güvenlik taahhütleri, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğiyle ilgili daha önce verilen sözlerin aksine, uygulama için belirli bir zaman dilimi öngörmüyordu.Kiev, ‘güvenlik garantilerinin’ 2024 yılında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce verileceğini umarken, Financial Times'ın haberine göre, Ukrayna için ‘güvenlik garantileri’ Fransa, Almanya, ABD ve diğer bazı ülkelerle uzun vadeli finansman, askeri yardım ve askeri personel eğitimi konularında ikili anlaşmalar şeklinde resmiyet kazanabilir.Ağustos 2023'ün sonlarında Kiev için ‘güvenlik garantileri’ konusundaki müzakereleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sürecin özünün net olmadığına değinirken, Rusya'nın endişelerinden bahsetmediğini ve katılımı olmadan bu tür konuların çözümünün tek taraflı olacağını söylemişti.Eylül 2022'nin sonlarında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği için hızlandırılmış üyelik başvurusu yaptığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fidan-nato-toplantisini-degerlendirdi-turkiye-72-yildir-natonun-onemli-bir-uyesi-1082500705.html

ukrayna

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, nato, abd, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı