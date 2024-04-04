Yılmaz: Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İnşaatlarda kaza oranı Avrupa’nın 10 katı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Dem Parti Van'ı ikinci kez kazandı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP'li Yılmaz Ateş seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
17:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:43
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
19:15
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
19:51
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
20:39
4 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
11:23
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
11:45
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
15:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yilmaz-adalet-herhangi-bir-ideolojik-grubun-elinde-olan-enstruman-degil-milletin-hak-kapisi-olmali-1082479585.html
Yılmaz: Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalı
Yılmaz: Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır” dedi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T22:20+0300
2024-04-04T22:20+0300
cevdet yılmaz
politika
anayasa
adalet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081040103_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b6b9cc8dcdf60e3e212ef223746b20f6.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada anayasada ve temel kanunlarda gereken düzenlemeleri Meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Yılmaz, “Sadece teknik konularla uğraşmadık vesayet odaklarıyla da ulaştık. En son FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemi adına çok büyük bir kazanım oldu. Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik” diye konuştu. İnsan Hakları Eylem Planı ile özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayan Yılmaz, “Hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet hizmetlerindeki altyapı fiziklerini büyük oranda eksikliklerini giderdik. Merdiven altı görünümünde, düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok ciddi çaba harcadık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet siteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık. İyi hukukçular yetiştirmeye de her zaman önem verdik” şeklinde konuştu. Hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit şekilde hukuki haklardan yararlanabilmesi için avukatlar, önemli bir köprü görevi üstlendiğinin söyleyen Yılmaz, “İddia, savunma ve hüküm makamları yargının sacayaklarıdır. Sizlerin bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönünde fonksiyonunuz toplum düzeni için son derece önemlidir. Bu bilinçle avukatlık mesleği ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ramazan-bayrami-tatili-boyunca-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1082478077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081040103_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_4455843ac56c86062ca85f9673f1d7be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cevdet yılmaz, anayasa, adalet
cevdet yılmaz, anayasa, adalet

Yılmaz: Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalı

22:20 04.04.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada anayasada ve temel kanunlarda gereken düzenlemeleri Meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Yılmaz, “Sadece teknik konularla uğraşmadık vesayet odaklarıyla da ulaştık. En son FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemi adına çok büyük bir kazanım oldu. Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik” diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı ile özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayan Yılmaz, “Hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet hizmetlerindeki altyapı fiziklerini büyük oranda eksikliklerini giderdik. Merdiven altı görünümünde, düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok ciddi çaba harcadık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet siteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık. İyi hukukçular yetiştirmeye de her zaman önem verdik” şeklinde konuştu.

Hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit şekilde hukuki haklardan yararlanabilmesi için avukatlar, önemli bir köprü görevi üstlendiğinin söyleyen Yılmaz, “İddia, savunma ve hüküm makamları yargının sacayaklarıdır. Sizlerin bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönünde fonksiyonunuz toplum düzeni için son derece önemlidir. Bu bilinçle avukatlık mesleği ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
Ukrayna krizi
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
20:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала