https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yilmaz-adalet-herhangi-bir-ideolojik-grubun-elinde-olan-enstruman-degil-milletin-hak-kapisi-olmali-1082479585.html

Yılmaz: Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalı

Yılmaz: Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır” dedi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T22:20+0300

2024-04-04T22:20+0300

2024-04-04T22:20+0300

cevdet yılmaz

politika

anayasa

adalet

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada anayasada ve temel kanunlarda gereken düzenlemeleri Meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Yılmaz, “Sadece teknik konularla uğraşmadık vesayet odaklarıyla da ulaştık. En son FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemi adına çok büyük bir kazanım oldu. Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik” diye konuştu. İnsan Hakları Eylem Planı ile özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayan Yılmaz, “Hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet hizmetlerindeki altyapı fiziklerini büyük oranda eksikliklerini giderdik. Merdiven altı görünümünde, düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok ciddi çaba harcadık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet siteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık. İyi hukukçular yetiştirmeye de her zaman önem verdik” şeklinde konuştu. Hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit şekilde hukuki haklardan yararlanabilmesi için avukatlar, önemli bir köprü görevi üstlendiğinin söyleyen Yılmaz, “İddia, savunma ve hüküm makamları yargının sacayaklarıdır. Sizlerin bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönünde fonksiyonunuz toplum düzeni için son derece önemlidir. Bu bilinçle avukatlık mesleği ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik” dedi.

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