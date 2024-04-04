https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ramazan-bayrami-tatili-boyunca-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1082478077.html

Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T20:54+0300

2024-04-04T20:54+0300

2024-04-04T20:54+0300

ukrayna krizi

abdulkadir uraloğlu

bayram

bayram tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080369473_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3571768680b4cfc051e8225cb939d1f6.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.Bakan Uraloğlu" Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak" dediUraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz" ifadelerini de kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/bakan-uraloglu-eger-dunyada-on-ekonomiden-birisi-olacaksak-ulkemize-daha-cok-yatirim-yapmaliyiz-1082141197.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, bayram, bayram tatili