https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ramazan-bayrami-tatili-boyunca-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1082478077.html
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T20:54+0300
2024-04-04T20:54+0300
2024-04-04T20:54+0300
ukrayna krizi
abdulkadir uraloğlu
bayram
bayram tatili
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.Bakan Uraloğlu" Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak" dediUraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz" ifadelerini de kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/bakan-uraloglu-eger-dunyada-on-ekonomiden-birisi-olacaksak-ulkemize-daha-cok-yatirim-yapmaliyiz-1082141197.html
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abdulkadir uraloğlu, bayram, bayram tatili
abdulkadir uraloğlu, bayram, bayram tatili
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.
Bakan Uraloğlu" Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak" dedi
Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz" ifadelerini de kullandı.