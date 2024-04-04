https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yeni-yerli-otomobilin-fiyatlari-belli-oldu-29-ekimde-piyasaya-cikmaya-hazirlaniyor-1082447817.html

Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu: 29 Ekim'de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu: 29 Ekim'de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak. Peki Joyce'un... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T06:57+0300

2024-04-04T06:57+0300

2024-04-04T06:57+0300

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otomobil sanayi

otomotiv

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Yeni yerli otomobil hamlesi olan Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri ile bu araçlar 29 Ekim'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. TOGG'tan sonra ikinci atılım olacak olan yerli ve elektrikli otomobil üretimi olan Joyce otomobilin fabrikası ise Tekirdağ'a kurulacak.Burada Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor ve batarya ile elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üretilecek.Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75’ini alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli araçları, 29 Ekim'de satışa sunacak.Fiyatı ne kadar olacak?Piyasayı sallayacak ucuz ve yerli elektrikli otomobil fiyatları ise şöyle olacak:

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