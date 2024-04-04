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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/yeni-yerli-otomobilin-fiyatlari-belli-oldu-29-ekimde-piyasaya-cikmaya-hazirlaniyor-1082447817.html
Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu: 29 Ekim'de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor
Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu: 29 Ekim'de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak. Peki Joyce'un... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T06:57+0300
2024-04-04T06:57+0300
ekonomi
otomobil
yerli otomobil
ikinci el otomobil
elektrikli otomobil
otomobil sanayi
otomotiv
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Yeni yerli otomobil hamlesi olan Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri ile bu araçlar 29 Ekim'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. TOGG'tan sonra ikinci atılım olacak olan yerli ve elektrikli otomobil üretimi olan Joyce otomobilin fabrikası ise Tekirdağ'a kurulacak.Burada Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor ve batarya ile elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üretilecek.Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75’ini alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli araçları, 29 Ekim'de satışa sunacak.Fiyatı ne kadar olacak?Piyasayı sallayacak ucuz ve yerli elektrikli otomobil fiyatları ise şöyle olacak:
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Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu: 29 Ekim'de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

06:57 04.04.2024
© İHAJoyce Elektrikli Araç Teknolojileri
Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA
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29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak. Peki Joyce'un fiyatı nasıl olacak?
Yeni yerli otomobil hamlesi olan Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri ile bu araçlar 29 Ekim'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.
TOGG'tan sonra ikinci atılım olacak olan yerli ve elektrikli otomobil üretimi olan Joyce otomobilin fabrikası ise Tekirdağ'a kurulacak.
Burada Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor ve batarya ile elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üretilecek.
Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75’ini alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli araçları, 29 Ekim'de satışa sunacak.

Fiyatı ne kadar olacak?

Piyasayı sallayacak ucuz ve yerli elektrikli otomobil fiyatları ise şöyle olacak:
Sedan modeli 699 bin lira,
Ticari modeli 1 milyon 199 bin lira.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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