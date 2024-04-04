https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/tuzlada-mazbata-chpli-bingole-verilecek-1082466154.html
Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek
Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek
Sputnik Türkiye
Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T15:16+0300
2024-04-04T15:16+0300
2024-04-04T15:16+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
gaziosmanpaşa
tuzla
eren ali bingöl
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
belediye
beykoz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082379197_0:71:1000:634_1920x0_80_0_0_837feb76c24caec31e6792efc3de5586.jpg
İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz süreci tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak.Bingöl'ün mazbatasını yarın alması bekleniyor.Beykoz da CHPBeykoz’daki yarışı CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile önde tamamlamıştı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy almıştı. İki aday arasındaki oy farkı bin 433 olarak belirlenmişti.AK Parti ilçedeki geçersiz oyların fazlalığı sebebiyle sonuca itiraz etmişti. Oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. CHP ise oyların yeniden sayılmasına itiraz etmişti.CHP'nin ilişkin itirazı kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin Beykoz Belediyesi" dedi.Gaziosmanpaşa'da sayım sürüyor"Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor" bilgisini veren Çelik, "Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.Gaziosmanpaşa’daki seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı.274 bin 897 oyun kullanıldığı ilçede aradaki oy farkının az olması ve geçersiz oyların fazla olması sebebiyle yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımına karar verildi.Dün başlayan oy sayımı saat 23.00’te bitmişti. Oy sayımına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. İlçedeki oy sayımı devam ederken, emniyet güçlerinin oy sayımının gerçekleştiği noktada güvenlik önlemi aldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/tuzla-belediye-baskani-eren-ali-bingol-kimdir-1082379667.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/bilecik-belediye-baskani-subasi-secimden-bir-gun-once-belediyeye-alimlar-gerceklesmis-1082465683.html
gaziosmanpaşa
tuzla
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082379197_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_4b999b7dca9daeffa47f40445362c79f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziosmanpaşa seçim sonuçları,tuzla belediye başkanı,tuzla seçim sonuçları,beykoz oy sayımı,beykoz belediye başkanı,gaziosmanpaşada seçim sonucu ne
gaziosmanpaşa seçim sonuçları,tuzla belediye başkanı,tuzla seçim sonuçları,beykoz oy sayımı,beykoz belediye başkanı,gaziosmanpaşada seçim sonucu ne
Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek
Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde itiraz süreci tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak.
Bingöl'ün mazbatasını yarın alması bekleniyor.
Beykoz’daki yarışı CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile önde tamamlamıştı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy almıştı. İki aday arasındaki oy farkı bin 433 olarak belirlenmişti.
AK Parti ilçedeki geçersiz oyların fazlalığı sebebiyle sonuca itiraz etmişti. Oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. CHP ise oyların yeniden sayılmasına itiraz etmişti.
CHP'nin ilişkin itirazı kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.
Kararı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin Beykoz Belediyesi" dedi.
Gaziosmanpaşa'da sayım sürüyor
"Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor" bilgisini veren Çelik, "Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa’daki seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı.
274 bin 897 oyun kullanıldığı ilçede aradaki oy farkının az olması ve geçersiz oyların fazla olması sebebiyle yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımına karar verildi.
Dün başlayan oy sayımı saat 23.00’te bitmişti. Oy sayımına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. İlçedeki oy sayımı devam ederken, emniyet güçlerinin oy sayımının gerçekleştiği noktada güvenlik önlemi aldığı görüldü.