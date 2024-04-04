https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/bilecik-belediye-baskani-subasi-secimden-bir-gun-once-belediyeye-alimlar-gerceklesmis-1082465683.html
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Seçimden bir gün önce belediyeye alımlar gerçekleşmiş'
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Seçimden bir gün önce belediyeye alımlar gerçekleşmiş'
Sputnik Türkiye
CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbatasını alarak görevine başladı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T15:09+0300
2024-04-04T15:09+0300
2024-04-04T15:10+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
bilecik
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melek mızrak subaşı
bankamatik
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, televizyon programına konuk olarak hem seçim sürecine ilişkin hem de başkanlığının ilk günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Belediye başkanlığı devir sürecinde diğer belediyelerde olduğunu ortaya çıkan bazı usulsüzlüklerin Bilecik'te olup olmadığı sorusuna yanıt veren Mızrak Subaşı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Bu durum çok üzüldüğünü belirten Mızrak Subaşı, "Bu benim özel şirketim değil. Bu benim halkımın paraları ile döndürdüğüm ve hizmet etmem gereken bir yer" dedi.25 milyon gelen bir yerde 30 milyon maaş ödenmesinin ellerini kollarını bağlayacağını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı, esasen halkın tepkisinin bundan dolayı olduğunu belirterek halkın parasının halka harcanması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/bilecik-belediye-baskanligini-kazanan-subasi-hic-kimseyi-ayristirmayacagiz-1082323862.html
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bilecik, bilecik belediyesi, melek mızrak subaşı, bankamatik, memur
bilecik, bilecik belediyesi, melek mızrak subaşı, bankamatik, memur
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Seçimden bir gün önce belediyeye alımlar gerçekleşmiş'
15:09 04.04.2024 (güncellendi: 15:10 04.04.2024)
CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbatasını alarak görevine başladı.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, televizyon programına konuk olarak hem seçim sürecine ilişkin hem de başkanlığının ilk günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Belediye başkanlığı devir sürecinde diğer belediyelerde olduğunu ortaya çıkan bazı usulsüzlüklerin Bilecik'te olup olmadığı sorusuna yanıt veren Mızrak Subaşı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bizlerde de olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımız imzalamaya geldiğinde yüzlerini tanımayan insan kaynakları müdürümüz bunları bize dün aktardı. Ve en acısı masası yok, sandalyesi yok. Yerel gazetelerde buna çok büyük tepki gösterdi seçim sürecinde. Dediğim gibi 75 gün için çok hızlı bir alımdı bu. Geçtiğimiz Cuma günü hatta Cumartesi günü bile seçimden sadece bir gün önce alımlar gerçekleşmiş. Bu hiç anlamlı değil takdir edersiniz ki.
Bu durum çok üzüldüğünü belirten Mızrak Subaşı, "Bu benim özel şirketim değil. Bu benim halkımın paraları ile döndürdüğüm ve hizmet etmem gereken bir yer" dedi.
25 milyon gelen bir yerde 30 milyon maaş ödenmesinin ellerini kollarını bağlayacağını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı, esasen halkın tepkisinin bundan dolayı olduğunu belirterek halkın parasının halka harcanması gerektiğinin altını çizdi.