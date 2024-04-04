https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/bilecik-belediye-baskani-subasi-secimden-bir-gun-once-belediyeye-alimlar-gerceklesmis-1082465683.html

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Seçimden bir gün önce belediyeye alımlar gerçekleşmiş'

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı: 'Seçimden bir gün önce belediyeye alımlar gerçekleşmiş'

Sputnik Türkiye

CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbatasını alarak görevine başladı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:09+0300

2024-04-04T15:09+0300

2024-04-04T15:10+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

bilecik

bilecik belediyesi

melek mızrak subaşı

bankamatik

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, televizyon programına konuk olarak hem seçim sürecine ilişkin hem de başkanlığının ilk günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Belediye başkanlığı devir sürecinde diğer belediyelerde olduğunu ortaya çıkan bazı usulsüzlüklerin Bilecik'te olup olmadığı sorusuna yanıt veren Mızrak Subaşı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Bu durum çok üzüldüğünü belirten Mızrak Subaşı, "Bu benim özel şirketim değil. Bu benim halkımın paraları ile döndürdüğüm ve hizmet etmem gereken bir yer" dedi.25 milyon gelen bir yerde 30 milyon maaş ödenmesinin ellerini kollarını bağlayacağını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı, esasen halkın tepkisinin bundan dolayı olduğunu belirterek halkın parasının halka harcanması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/bilecik-belediye-baskanligini-kazanan-subasi-hic-kimseyi-ayristirmayacagiz-1082323862.html

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bilecik, bilecik belediyesi, melek mızrak subaşı, bankamatik, memur