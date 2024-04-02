https://sputniknews.com.tr/20240402/tuzla-belediye-baskani-eren-ali-bingol-kimdir-1082379667.html

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kimdir?

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kimdir?

Sputnik Türkiye

Eren Ali Bingöl, 31 Mart seçimlerinde Tuzla'da yarışı önde bitirdi ve Tuzla Belediye Başkanı seçildi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T12:09+0300

2024-04-02T12:09+0300

2024-04-02T12:09+0300

politika

eren ali bingöl

tuzla

tuzla belediyesi

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Türkiye 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına kilitlenirken, İstanbul Tuzla'da seçim yarışı kıyasıya sürdü. CHP'den adaylığını açıklayan Eren Ali Bingöl, Tuzla'da yarışı önde bitirdi. Sonuçların gelmesinin ardından Eren Ali Bingöl ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kimdir?Eren Ali Bingöl kimdir?Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılından beri Tuzla’da yaşamını sürdürüyor. Lise eğitimini Ortadoğu Koleji'nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşta başladığı tiyatro ve kamp kulüpleri sayesinde sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağladı.Aile şirketindeki çalışmaları ile öğrencilik hayatını aynı anda sürdürdü. Hukuk fakültesi eğitimi ve mesleki birikimiyle kentsel dönüşüme hak ve adalet temelli bakış açısını pekiştirdi.18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi görevlerde aktif rol aldı. Çözüm odaklı bakış açısı Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde hızla yükseldi ve 2019 yılında İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçildi. İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli sorunlar üzerine çalışmalar yaptı. Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile etkili çözümler üreterek Tuzla’nın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu.Eren Ali Bingöl, 2021 yılında beri Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile evlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240402/utku-caner-caykara-kimdir-1082378891.html

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