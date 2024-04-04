https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/slovakya-basbakani-fico-ab-ukraynada-barisin-tesis-edilmesine-katkida-bulunmali-1082481122.html
Slovakya Başbakanı Fico: AB, Ukrayna'da barışın tesis edilmesine katkıda bulunmalı
Slovakya Başbakanı Fico: AB, Ukrayna'da barışın tesis edilmesine katkıda bulunmalı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, AB’nin Ukrayna'da barışın tesis edilmesine katkıda bulunması gerektiğini belirtti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T23:27+0300
2024-04-04T23:27+0300
2024-04-04T23:27+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'da çatışmanın devam etmesine destek yerine, barışın tesis edilmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.Bratislava'nın Nazi işgalcilerinden kurtarılması sırasında hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerlerinin anısına inşa edilen Slavin anıt kompleksinde çiçek bırakma töreninde konuşan Fico, "Burada bulunan herkese sesleniyorum. Eminim, tüm askeri operasyonların bir an önce durdurulması için barış istediğimizi söylersem Rusya Büyükelçisi ve başka hiç kimse bana kızmayacaktır. AB'nin her iki taraf için de iyi ve adil bir barışa aracılık etme konusunda çok daha aktif bir rol oynamasını istiyoruz. AB barış ilkeleri üzerine kurulduğu için savaşı destekleyen askeri bir örgüt olamaz” dedi.Herkesin şu anda Ukrayna'da olup bitenlerden endişe duyduğunu belirten Slovak Başbakan, “Lütfen içinde bulunduğumuz durumu, askeri gerçekliğin Batı'dan gelen planlar ve siyasi hedeflerle nasıl çatıştığını anlamaya çalışalım. Askeri gerçeklik çok açık: Ukrayna'nın askeri açıdan şansı olmadığı açık. Diğer yandan, taraflardan birinin, yani Rusya'nın başarılı olmasına hiçbir durumda izin verilmemesi üzerine kurulu siyasi planlar ve hedefler var. Bunun sonucu ne olacak? Uzun süreli bir askeri çatışma. Üç yıl sonra şu an bulunduğumuz yerde olacağız, ancak her iki tarafta da sadece daha fazla ölü asker olacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rus-uzman-abd-israile-oldurme-lisansi-verdi-1082480379.html
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Slovakya Başbakanı Fico: AB, Ukrayna'da barışın tesis edilmesine katkıda bulunmalı
Slovakya Başbakanı Fico, AB’nin Ukrayna'da barışın tesis edilmesine katkıda bulunması gerektiğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'da çatışmanın devam etmesine destek yerine, barışın tesis edilmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.
Bratislava'nın Nazi işgalcilerinden kurtarılması sırasında hayatını kaybeden Kızıl Ordu askerlerinin anısına inşa edilen Slavin anıt kompleksinde çiçek bırakma töreninde konuşan Fico, "Burada bulunan herkese sesleniyorum. Eminim, tüm askeri operasyonların bir an önce durdurulması için barış istediğimizi söylersem Rusya Büyükelçisi ve başka hiç kimse bana kızmayacaktır. AB'nin her iki taraf için de iyi ve adil bir barışa aracılık etme konusunda çok daha aktif bir rol oynamasını istiyoruz. AB barış ilkeleri üzerine kurulduğu için savaşı destekleyen askeri bir örgüt olamaz” dedi.
Herkesin şu anda Ukrayna'da olup bitenlerden endişe duyduğunu belirten Slovak Başbakan, “Lütfen içinde bulunduğumuz durumu, askeri gerçekliğin Batı'dan gelen planlar ve siyasi hedeflerle nasıl çatıştığını anlamaya çalışalım. Askeri gerçeklik çok açık: Ukrayna'nın askeri açıdan şansı olmadığı açık. Diğer yandan, taraflardan birinin, yani Rusya'nın başarılı olmasına hiçbir durumda izin verilmemesi üzerine kurulu siyasi planlar ve hedefler var. Bunun sonucu ne olacak? Uzun süreli bir askeri çatışma. Üç yıl sonra şu an bulunduğumuz yerde olacağız, ancak her iki tarafta da sadece daha fazla ölü asker olacak” ifadelerini kullandı.