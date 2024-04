https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rus-uzman-abd-israile-oldurme-lisansi-verdi-1082480379.html

Rus uzman: ABD, İsrail’e öldürme lisansı verdi

Rus uzman: ABD, İsrail’e öldürme lisansı verdi

ABD ve İngiltere'nin, Rusya'nın İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırısına ilişkin hazırladığı BMGK açıklamasını görüşmeyi reddetmesini yorumlayan... 04.04.2024

Rusya Askeri Bilimler Akademisi üyesi Sergey Sudakov, Sputnik’e demecinde Ortadoğu’da barış çağrısı yapan ancak bunun için hiç çaba göstermeyen ülkelerin eylemlerini yorumladı.ABD’nin uyguladığı çifte standartların artık norm haline geldiğini ve bazıları için her şey için sınırsız yetki, bazıları için ise yaptırım gibi göründüğünü söyleyen Sudakov, “Avrupa Barış Fonu’nun (EPF) yalnızca askeri eylemlerle ilgilendiği ve askeri kampanyaları finanse etmek için para toplandığı yeni bir dünya düzenine tanık oluyoruz. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivili öldüren İsrail, ABD’den tam yetki alıyor. BM Güvenlik Konseyi’nin ya da bu vahşeti desteklemeyen diğer ülkelerin yaptırımları ise öngörülmüyor. ABD’de var olan klasik çifte standartlar bugün tüm sınırları aşıyor; zira çifte standartlar daha önce olduğu gibi istisna değil, kural haline geliyor” diye konuştu.ABD'nin onayını alan İsrail’in her yaptığının cezasız kalacağı konusunda dünyanın ikna edilmeye çalışıldığını vurgulayan Sudakov, “İsrail ile bu duruma istinaden basit bir soru ortaya çıkıyor, İsrail neden egemen topraklara bu kadar rahat bir şekilde saldırabiliyor ve her halükarda yaptıklarına karşılık verilmeyecek? Bu, ABD’nin artık yeni bir gerçekliğe doğru geçiş yaptığı anlamına geliyor. Bu gerçeklik, ‘Bizim, Amerikan lisansımız altında faaliyet gösteriyor olmanız, sizin bir demokrasi olduğunuzu ve her türlü yetkiye sahip olduğunuzu gösterir. Eğer böyle bir lisansınız yoksa her şey çok kötü gibi görünür’ ilkesine göre kurulmuştur” ifadelerini kullandı.ABD’nin uydu müttefiklerine ‘verdiği’ bu lisansın öldürme lisansına benzediğine dikkat çeken Sudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, ABD ve müttefiklerinin uluslararası arenadaki eylemlerinin her türlü yasanın dışında olduğunun ve bunun çoğu ülke için açık hale geldiğinin altını çizdi.Sudakov, “Çin de, Hindistan da, şu anda BRICS’e dahil olan diğer ülkeler de ABD’nin yarattığı hukuki kaosu çok yakından izliyor. Zira İsrail’e yaptırım uygulamaya ya da uluslararası alanda hakları kısıtlanmaya bile çalışılmıyor. Yani Rus sporcuların Yaz Olimpiyatlarına katılmasına izin verilmedi ve onlar tarafsız olarak yarışmalı, komşularını katleden İsrail ise kendi ulusal bayrağı altında yarışacak. Yani lisansı olan her türlü kötülük cezasız kalıyor” vurgusunu yaptı.Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in bu tür eylemlerinin bölgede daha büyük bir çatışmaya yol açabileceği yönündeki açıklamasına katılan Sudakov, “Bugün çatışmanın büyüyebileceğine inanıyorum, zira İran’ın her türlü misilleme yapma hakkı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

