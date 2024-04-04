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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-disisleri-bakanligi-natonun-guvenligimizi-hedef-alan-her-tehdidine-yanit-verecegiz-1082450545.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO’nun güvenliğimizi hedef alan her tehdidine yanıt vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO’nun güvenliğimizi hedef alan her tehdidine yanıt vereceğiz
Sputnik Türkiye
NATO yönünden Rusya’nın güvenliğine yönelik hiçbir tehdidin cevapsız kalmayacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T09:28+0300
2024-04-04T11:37+0300
ukrayna krizi
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NATO yönünden Rusya’nın güvenliğine yönelik hiçbir tehdidin cevapsız kalmayacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinden sadece birinin bile riskli eyleminin Ukrayna krizini coğrafyasının dışına çıkaracağını belirtti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.“Ülkemizin güvenliğine yönelik hiçbir tehdit cevapsız kalmayacak” ifadesini kullanan Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Bir zamanlar ülkemiz topraklarına ordularını gönderenlerin sonunu hatırlıyoruz, ama şimdi olası müdahaleciler için sonuçlar çok daha trajik olacak” sözlerini anımsattı.Fransa liderinin, Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin hemen NATO, ABD ve birçok diğer Avrupa ülkeleri tarafından reddedildiğini anımsatan Gruşko, “Yine de bu sözler, karada stratejik yenilgiye uğrayan Batı’nın gerilimi tırmandırma yoluna başvurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Hangi dış veya iç siyasi hedefleri olursa olsun bu tür iddialar, özellikle Avrupa’da zaten gergin olan askeri ve siyasi durum koşullarında, sorumluluk duygusu sahibi siyasetçiler için kabul edilemez” dedi.'Rusya’nın NATO’yla çatışmaya girme niyeti yok’Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO’nun Rusya’yla savaş planı olup olmadığı sorusuna, “Askeri bloğun Rusya’yla açık çatışmaya hazır olup olmadığını NATO’lulara sormak lazım. En azından bizim NATO üyelerine yönelik böyle niyetimiz yok” dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ittifakın Rusya’yla savaşmadığını ve Ukrayna’daki çatışmada taraf olmadığını defalarca dile getirdiğini anımsatan Gruşko, “NATO üyelerinden sadece bir veya ikisinin bile riskli eylemleri sonucu Ukrayna krizi coğrafyasının dışına çıkabilir ve tamamen farklı boyut kazanabilir” diye kaydetti.‘NATO, ABD hegemonyasının bir aracı’NATO’nun kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle RT televizyonuna da açıklamalarda bulunan Gruşko, şu yorumda bulundu:Washington’un, çok kutuplu dünya tarafına geçen ve ABD’nin üstünlüğünü tanımayı reddeden her ülkeyi tehdit olarak gördüğünü söyleyen Rus diplomat, çok kutupluluk destekçilerinin sayısının giderek arttığını belirterek, “Dolayısıyla ABD çevresinde giderek daha fazla muhalif ve siyasi rakip görüyor” ifadesini kullandı.ABD’nin her şeyden önce Çin ve Rusya, sonra Avrupa Birliği’nden korktuğunun altını çizen Gruşko, “Çünkü Avrupa Birliği’yle ekonomik alanda olan bu ilişkilerin ortaklık değil, rekabetçi ilişkiler olduğu açık. Bu yüzden NATO, ABD için çok önemli, belki de hegemonyasının, müttefikleri kendi planlarına ve dış politika saptamalarına tabi etmenin anahtar aracı olmaya devam ediyor” diye ekledi.NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Gönüllü değil, zorunlu yardım'Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda gazetecilere konuşan Stoltenberg, müttefik dışişleri bakanlarına Ukrayna'ya desteği kurumsallaştırarak sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getirmeyi önereceğini, teklifin temmuzda Washington'da yapılacak zirvede karara bağlanmasını beklediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/szijjarto-macaristan-natonun-ukraynaya-askeri-sevkiyat-planina-dahil-olmayacak-1082436229.html
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rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, ukrayna, kiev, brüksel, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, abd
rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, ukrayna, kiev, brüksel, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, abd

Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO’nun güvenliğimizi hedef alan her tehdidine yanıt vereceğiz

09:28 04.04.2024 (güncellendi: 11:37 04.04.2024)
© Ruptly . Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Ruptly . Rusya Dışişleri Bakanlığı
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NATO yönünden Rusya’nın güvenliğine yönelik hiçbir tehdidin cevapsız kalmayacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinden sadece birinin bile riskli eyleminin Ukrayna krizini coğrafyasının dışına çıkaracağını belirtti.
NATO yönünden Rusya’nın güvenliğine yönelik hiçbir tehdidin cevapsız kalmayacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinden sadece birinin bile riskli eyleminin Ukrayna krizini coğrafyasının dışına çıkaracağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi.
Ülkemizin güvenliğine yönelik hiçbir tehdit cevapsız kalmayacak” ifadesini kullanan Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Bir zamanlar ülkemiz topraklarına ordularını gönderenlerin sonunu hatırlıyoruz, ama şimdi olası müdahaleciler için sonuçlar çok daha trajik olacak” sözlerini anımsattı.
Fransa liderinin, Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin hemen NATO, ABD ve birçok diğer Avrupa ülkeleri tarafından reddedildiğini anımsatan Gruşko, “Yine de bu sözler, karada stratejik yenilgiye uğrayan Batı’nın gerilimi tırmandırma yoluna başvurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Hangi dış veya iç siyasi hedefleri olursa olsun bu tür iddialar, özellikle Avrupa’da zaten gergin olan askeri ve siyasi durum koşullarında, sorumluluk duygusu sahibi siyasetçiler için kabul edilemez” dedi.

'Rusya’nın NATO’yla çatışmaya girme niyeti yok’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO’nun Rusya’yla savaş planı olup olmadığı sorusuna, “Askeri bloğun Rusya’yla açık çatışmaya hazır olup olmadığını NATO’lulara sormak lazım. En azından bizim NATO üyelerine yönelik böyle niyetimiz yok” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ittifakın Rusya’yla savaşmadığını ve Ukrayna’daki çatışmada taraf olmadığını defalarca dile getirdiğini anımsatan Gruşko, “NATO üyelerinden sadece bir veya ikisinin bile riskli eylemleri sonucu Ukrayna krizi coğrafyasının dışına çıkabilir ve tamamen farklı boyut kazanabilir” diye kaydetti.

‘NATO, ABD hegemonyasının bir aracı’

NATO’nun kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle RT televizyonuna da açıklamalarda bulunan Gruşko, şu yorumda bulundu:

NATO’nun 75 yıl önce kurulduğu haliyle amacı hiç değişmedi. Bu, ABD hegemonyasının bir aracı. Bu, Avrupa’yı ABD’nin askeri ve siyasi çıkarlarına tabi tutma aracı. ABD’lilerin, gücünü küresel ölçekte yansıtmanın ana mekanizmalarından biri olarak gördüğü bir araç.

Washington’un, çok kutuplu dünya tarafına geçen ve ABD’nin üstünlüğünü tanımayı reddeden her ülkeyi tehdit olarak gördüğünü söyleyen Rus diplomat, çok kutupluluk destekçilerinin sayısının giderek arttığını belirterek, “Dolayısıyla ABD çevresinde giderek daha fazla muhalif ve siyasi rakip görüyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin her şeyden önce Çin ve Rusya, sonra Avrupa Birliği’nden korktuğunun altını çizen Gruşko, “Çünkü Avrupa Birliği’yle ekonomik alanda olan bu ilişkilerin ortaklık değil, rekabetçi ilişkiler olduğu açık. Bu yüzden NATO, ABD için çok önemli, belki de hegemonyasının, müttefikleri kendi planlarına ve dış politika saptamalarına tabi etmenin anahtar aracı olmaya devam ediyor” diye ekledi.

NATO'dan Ukrayna çağrısı: 'Gönüllü değil, zorunlu yardım'

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda gazetecilere konuşan Stoltenberg, müttefik dışişleri bakanlarına Ukrayna'ya desteği kurumsallaştırarak sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getirmeyi önereceğini, teklifin temmuzda Washington'da yapılacak zirvede karara bağlanmasını beklediğini söylemişti.
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