https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abdnin-eski-nato-daimi-temsilcisinden-rusyaya-buyuk-bir-devlet-olarak-davranilmasi-cagrisi-1082480039.html
ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi’nden Rusya’ya büyük bir devlet olarak davranılması çağrısı
ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi’nden Rusya’ya büyük bir devlet olarak davranılması çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi Robert Hunter, Rusya’ya büyük bir devlet olarak davranılması çağrısında bulundu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T22:26+0300
2024-04-04T22:26+0300
2024-04-04T22:28+0300
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Eski Büyükelçi Hunter, Responsible Statecraft dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında Rusya’nın yok sayılamayacağını, bu ülkenin yeniden büyük bir devlet olacağını ve Batı’nın Moskova’ya buna göre davranması gerektiğini belirtti.Hunter, “Tartışılamaz bir jeopolitik gerçeği görmezden gelmek çok kolay hale geldi, Rusya yok sayılamaz. O belli bir noktada yeniden büyük bir güç olacak. Başta ABD olmak üzere Batı, kendi çıkarlarımız doğrultusunda bu gerçekle çalışmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.ABD’li uzman NATO ülkelerinin, özellikle de bu yaz yapılacak zirvede ‘Rubicon’u aşmamak’ ve Rusya ile olan zıtlaşmayı kalıcı hale getirmemek açısından dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Hunter, ayrıca ittifakın Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm arayışını da göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.Hunter, “İttifak stratejik istikrar ve silahların kontrolü ile ilgili çabalarından vazgeçemez, ayrıca Avrupa’nın dostlar ve daimi düşman arasında yeniden bölünmesine katkıda bulunmamalı” vurgusunu yaptı.Rusya son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken NATO, genişlemeye devam ediyor ve bu faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak tanımıyor.Moskova birçok kez ittifakın Avrupa’daki güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti. Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ifade eden Kremlin, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kremlin-rusya-nato-iliskileri-dogrudan-catisma-duzeyine-indi-1082461865.html
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ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi’nden Rusya’ya büyük bir devlet olarak davranılması çağrısı
22:26 04.04.2024 (güncellendi: 22:28 04.04.2024)
ABD’nin eski NATO Daimi Temsilcisi Robert Hunter, Rusya’ya büyük bir devlet olarak davranılması çağrısında bulundu.
Eski Büyükelçi Hunter, Responsible Statecraft dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında Rusya’nın yok sayılamayacağını, bu ülkenin yeniden büyük bir devlet olacağını ve Batı’nın Moskova’ya buna göre davranması gerektiğini belirtti.
Hunter, “Tartışılamaz bir jeopolitik gerçeği görmezden gelmek çok kolay hale geldi, Rusya yok sayılamaz. O belli bir noktada yeniden büyük bir güç olacak. Başta ABD olmak üzere Batı, kendi çıkarlarımız doğrultusunda bu gerçekle çalışmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.
ABD’li uzman NATO ülkelerinin, özellikle de bu yaz yapılacak zirvede ‘Rubicon’u aşmamak’ ve Rusya ile olan zıtlaşmayı kalıcı hale getirmemek açısından dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Hunter, ayrıca ittifakın Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm arayışını da göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.
Hunter, “İttifak stratejik istikrar ve silahların kontrolü ile ilgili çabalarından vazgeçemez, ayrıca Avrupa’nın dostlar ve daimi düşman arasında yeniden bölünmesine katkıda bulunmamalı” vurgusunu yaptı.
Rusya son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken NATO, genişlemeye devam ediyor ve bu faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak tanımıyor.
Moskova birçok kez ittifakın Avrupa’daki güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti. Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ifade eden Kremlin, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı.