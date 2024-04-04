https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/polonya-lideri-duda-nato-uyelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-onerdi-1082465354.html
Polonya lideri Duda, NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmayı önerdi
Polonya lideri Duda, NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmayı önerdi
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO üyesi ülkelerin liderlerine gönderdiği mektupta savunma harcamalarını Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T15:26+0300
2024-04-04T15:26+0300
2024-04-04T15:26+0300
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, “NATO ülkelerinin tüm liderlerine ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e mektup göndermeye karar verdim. Mektupta, savunma harcamalarının artırılması ve alt sınırının GSYH’nin yüzde 3 düzeyinde saptanması önerisi ve neden buna ihtiyaç olduğunun açıklaması yer alıyor” açıklamasında bulundu.Önerisine sebep olarak Rusya’nın askeri potansiyelini genişletmesini gösterdiğini belirten Duda, mektubunun askeri harcamalar konusunda uzun sürecek yeni tartışma başlatacağı tahmininde bulundu.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu oluşturmayı önerdiği bildirilmişti.Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savundu.NATO'nun Ukrayna’ya yaptığı ve yapmayı planladığı yardımlar hakkında konuşan Stoltenberg, “Yaptığımız şey NATO'nun güvenliği için çok gerekli. Ukrayna'yı desteklemek sadaka değil, NATO ülkelerinin kendi güvenliğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kremlin-rusya-nato-iliskileri-dogrudan-catisma-duzeyine-indi-1082461865.html
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polonya, duda, andrzej duda, doğu avrupa, nato, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, savunma, bütçe, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
polonya, duda, andrzej duda, doğu avrupa, nato, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, savunma, bütçe, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
Polonya lideri Duda, NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmayı önerdi
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO üyesi ülkelerin liderlerine gönderdiği mektupta savunma harcamalarını Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3’üne çıkarmayı önerdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, “NATO ülkelerinin tüm liderlerine ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e mektup göndermeye karar verdim. Mektupta, savunma harcamalarının artırılması ve alt sınırının GSYH’nin yüzde 3 düzeyinde saptanması önerisi ve neden buna ihtiyaç olduğunun açıklaması yer alıyor” açıklamasında bulundu.
Önerisine sebep olarak Rusya’nın askeri potansiyelini genişletmesini gösterdiğini belirten Duda, mektubunun askeri harcamalar konusunda uzun sürecek yeni tartışma başlatacağı tahmininde bulundu.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu oluşturmayı önerdiği bildirilmişti.
Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına çağrılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile
birlikte gazetecilere açıklama yapan Jens Stoltenberg,
Ukrayna'daki çatışmanın NATO'nun güvenliği için gerekli olduğunu vurgularken, Kiev'e yapılan silah tedariklerinin ittifakın kendi güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu savundu.
NATO'nun Ukrayna’ya yaptığı ve yapmayı planladığı yardımlar hakkında konuşan Stoltenberg, “Yaptığımız şey NATO'nun güvenliği için çok gerekli. Ukrayna'yı desteklemek sadaka değil, NATO ülkelerinin kendi güvenliğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.