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Kremlin: Rusya-NATO ilişkileri doğrudan çatışma düzeyine indi
Kremlin: Rusya-NATO ilişkileri doğrudan çatışma düzeyine indi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki sürecin Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri doğrudan çatışma düzeyine indirdiğini vurguladı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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NATO'nun Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu kurma planlarına Kremlin'den tepki geldi.Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğunun altını çizerek "Rusya-NATO ilişkileri, fiilen doğrudan çatışma düzeyine indi" dedi.'NATO, Avrupa kıtası için istikrar bozucu bir faktör'NATO'nun gerçek yüzünü göstermeye devam ettiğini, zira NATO'nun ABD tarafından öncelikle Avrupa kıtasında bir çatışma aracı olarak kurgulandığını, tasarlandığını, kurulduğunu ve kullanıldığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "NATO bu bağlamda işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor, ancak yaşananlar hiçbir şekilde kıtanın güvenliğine, öngörülebilirliğine ve istikrarına katkıda bulunmuyor, aksine istikrarı bozan bir faktör görevi görüyor" ifadelerini kullandı.100 milyar dolarlık Ukrayna fonu hayata geçecek mi?NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.'Bazı bakanlar teklif karşısında gözlerini devirdi'ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktarmıştı.Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natoda-bazi-bakanlar-ukrayna-icin-100-milyar-dolarlik-fon-kurma-fikrini-duyunca-gozlerini-devirdi-1082456370.html
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Kremlin: Rusya-NATO ilişkileri doğrudan çatışma düzeyine indi

13:53 04.04.2024
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki sürecin Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri doğrudan çatışma düzeyine indirdiğini vurguladı.
NATO'nun Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu kurma planlarına Kremlin'den tepki geldi.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğunun altını çizerek "Rusya-NATO ilişkileri, fiilen doğrudan çatışma düzeyine indi" dedi.

'NATO, Avrupa kıtası için istikrar bozucu bir faktör'

NATO'nun gerçek yüzünü göstermeye devam ettiğini, zira NATO'nun ABD tarafından öncelikle Avrupa kıtasında bir çatışma aracı olarak kurgulandığını, tasarlandığını, kurulduğunu ve kullanıldığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "NATO bu bağlamda işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor, ancak yaşananlar hiçbir şekilde kıtanın güvenliğine, öngörülebilirliğine ve istikrarına katkıda bulunmuyor, aksine istikrarı bozan bir faktör görevi görüyor" ifadelerini kullandı.

100 milyar dolarlık Ukrayna fonu hayata geçecek mi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:
Teklifin ayrıntılarına girmeyeceğim. Desteği daha sağlam, daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla NATO çerçevesinde desteğimizi kurumsallaştırmanın yollarını tartışıyoruz. Bugün ve yarın yapılacak toplantıda nihai karar alınmayacak. Umarız fikir birliğine doğru ilerleyeceğiz ve ardından zirveye kadar bir anlaşmaya varacağız.
Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.

'Bazı bakanlar teklif karşısında gözlerini devirdi'

ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktarmıştı.
Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetmişti.
NATO dışişleri bakanları toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
Ukrayna krizi
NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi
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