https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natoda-bazi-bakanlar-ukrayna-icin-100-milyar-dolarlik-fon-kurma-fikrini-duyunca-gozlerini-devirdi-1082456370.html

NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi

NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi

Sputnik Türkiye

Bazı NATO dışişleri bakanlarının, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu oluşturma fikri karşısında gözlerini... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T11:56+0300

2024-04-04T11:56+0300

2024-04-04T11:56+0300

ukrayna krizi

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nato dışişleri bakanları toplantısı

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ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktardı.Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetti.NATO'nun bu yöndeki girişiminin AB'nin savunma alanındaki planlarını olumsuz etkileyebileceği vurgulanan haberde, "Bazı Batı Avrupa ülkeleri, NATO'ya bu kadar çok para ve güç vermenin AB'nin savunmada daha büyük bir rol oynama çabalarını baltalayacağından endişe ediyor" dendi.Politico, Genel Sekreter Stoltenberg'in teklifinin detaylar açısından pek çok soruyu gündeme getirdiğini ve en önemli sorunun da yardımın yeni fonlardan mı yoksa mevcut programlardan tahsis edilen fonlardan mı sağlanacağıyla ilgili olduğunu ekledi.Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-disisleri-bakanligi-natonun-guvenligimizi-hedef-alan-her-tehdidine-yanit-verecegiz-1082450545.html

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