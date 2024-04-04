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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natoda-bazi-bakanlar-ukrayna-icin-100-milyar-dolarlik-fon-kurma-fikrini-duyunca-gozlerini-devirdi-1082456370.html
NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi
NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi
Sputnik Türkiye
Bazı NATO dışişleri bakanlarının, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu oluşturma fikri karşısında gözlerini... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T11:56+0300
2024-04-04T11:56+0300
ukrayna krizi
nato
nato dışişleri bakanları toplantısı
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ukrayna ordusu
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ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktardı.Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetti.NATO'nun bu yöndeki girişiminin AB'nin savunma alanındaki planlarını olumsuz etkileyebileceği vurgulanan haberde, "Bazı Batı Avrupa ülkeleri, NATO'ya bu kadar çok para ve güç vermenin AB'nin savunmada daha büyük bir rol oynama çabalarını baltalayacağından endişe ediyor" dendi.Politico, Genel Sekreter Stoltenberg'in teklifinin detaylar açısından pek çok soruyu gündeme getirdiğini ve en önemli sorunun da yardımın yeni fonlardan mı yoksa mevcut programlardan tahsis edilen fonlardan mı sağlanacağıyla ilgili olduğunu ekledi.Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-disisleri-bakanligi-natonun-guvenligimizi-hedef-alan-her-tehdidine-yanit-verecegiz-1082450545.html
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nato, nato dışişleri bakanları toplantısı, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
nato, nato dışişleri bakanları toplantısı, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım

NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi

11:56 04.04.2024
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertNATO dışişleri bakanları toplantısı
NATO dışişleri bakanları toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Bazı NATO dışişleri bakanlarının, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni bir yardım fonu oluşturma fikri karşısında gözlerini devirdiği belirtildi.
ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktardı.
Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetti.
NATO'nun bu yöndeki girişiminin AB'nin savunma alanındaki planlarını olumsuz etkileyebileceği vurgulanan haberde, "Bazı Batı Avrupa ülkeleri, NATO'ya bu kadar çok para ve güç vermenin AB'nin savunmada daha büyük bir rol oynama çabalarını baltalayacağından endişe ediyor" dendi.
Politico, Genel Sekreter Stoltenberg'in teklifinin detaylar açısından pek çok soruyu gündeme getirdiğini ve en önemli sorunun da yardımın yeni fonlardan mı yoksa mevcut programlardan tahsis edilen fonlardan mı sağlanacağıyla ilgili olduğunu ekledi.
Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:
Teklifin ayrıntılarına girmeyeceğim. Desteği daha sağlam, daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla NATO çerçevesinde desteğimizi kurumsallaştırmanın yollarını tartışıyoruz. Bugün ve yarın yapılacak toplantıda nihai karar alınmayacak. Umarız fikir birliğine doğru ilerleyeceğiz ve ardından zirveye kadar bir anlaşmaya varacağız.
Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO’nun güvenliğimizi hedef alan her tehdidine yanıt vereceğiz
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