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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/macaristan-natonun-100-milyar-dolarlik-yeni-ukrayna-fonuna-sans-tanimadi-1082476955.html
Macaristan, NATO'nun 100 milyar dolarlık yeni 'Ukrayna fonuna' şans tanımadı
Macaristan, NATO'nun 100 milyar dolarlık yeni 'Ukrayna fonuna' şans tanımadı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO ülkelerinin İttifak'ın gündemine gelen Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni yardım fonu oluşturma teklifini... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T20:12+0300
2024-04-04T20:12+0300
ukrayna krizi
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jens stoltenberg
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Brüksel'de M1 televizyonuna demeç veren Szijjarto, "Bu paketin en nihayetinde destek alacağının kesin olduğunu düşünmüyorum, 100 milyar dolardan bahsediyoruz, bu çok büyük bir meblağ. Avrupa'daki mevcut ekonomik koşullar ve değişen atmosfer, çiftçilerin protestoları ve egemenliği savunanların kendi tutumlarına ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, tüm hükümetlerin birkaç milyar dolar vermeyi kabul etmesi gerçekçi değil" dedi.Böyle bir fonun oluşturulmasının, Macaristan için bütçeden onlarca milyar dolarlık yeni ödemeler yapılmasını ifade edeceğinin altını çizen Szijjarto, Budapeşte'nin Macar vergi mükelleflerinin paralarının çatışmanın tırmanmasına yol açabilecek bir şeye harcanmasına hala daha karşı olduğunu vurguladı.'Tepki gösteren sadece Macaristan değildi'Dünkü NATO dışişleri bakanları toplantısında sunulan teklifi eleştiren ve buna şüpheyle yaklaşan tek ülkenin Macaristan olmadığını da belirten Szijjarto, "Bu paket hakkında oldukça itidalli bir tutum içinde olduğu mesajını veren büyük bir ülke daha vardı" diye ekledi.100 milyar dolarlık Ukrayna fonu hayata geçecek mi?NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.'Bazı bakanlar teklif karşısında gözlerini devirdi'ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktarmıştı.Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natoda-bazi-bakanlar-ukrayna-icin-100-milyar-dolarlik-fon-kurma-fikrini-duyunca-gozlerini-devirdi-1082456370.html
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macaristan, peter szijjarto, nato, ukrayna, ukrayna krizi, jens stoltenberg, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg

Macaristan, NATO'nun 100 milyar dolarlık yeni 'Ukrayna fonuna' şans tanımadı

20:12 04.04.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO ülkelerinin İttifak'ın gündemine gelen Ukrayna için 100 milyar dolarlık yeni yardım fonu oluşturma teklifini kabul edeceğini sanmadığını söyledi.
Brüksel'de M1 televizyonuna demeç veren Szijjarto, "Bu paketin en nihayetinde destek alacağının kesin olduğunu düşünmüyorum, 100 milyar dolardan bahsediyoruz, bu çok büyük bir meblağ. Avrupa'daki mevcut ekonomik koşullar ve değişen atmosfer, çiftçilerin protestoları ve egemenliği savunanların kendi tutumlarına ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, tüm hükümetlerin birkaç milyar dolar vermeyi kabul etmesi gerçekçi değil" dedi.
Böyle bir fonun oluşturulmasının, Macaristan için bütçeden onlarca milyar dolarlık yeni ödemeler yapılmasını ifade edeceğinin altını çizen Szijjarto, Budapeşte'nin Macar vergi mükelleflerinin paralarının çatışmanın tırmanmasına yol açabilecek bir şeye harcanmasına hala daha karşı olduğunu vurguladı.

'Tepki gösteren sadece Macaristan değildi'

Dünkü NATO dışişleri bakanları toplantısında sunulan teklifi eleştiren ve buna şüpheyle yaklaşan tek ülkenin Macaristan olmadığını da belirten Szijjarto, "Bu paket hakkında oldukça itidalli bir tutum içinde olduğu mesajını veren büyük bir ülke daha vardı" diye ekledi.

100 milyar dolarlık Ukrayna fonu hayata geçecek mi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün basına yaptığı açıklamada, müttefiklere 100 milyar dolarlık Ukrayna fonu oluşturulmasını teklif edeceği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:
"Teklifin ayrıntılarına girmeyeceğim. Desteği daha sağlam, daha öngörülebilir hale getirmek amacıyla NATO çerçevesinde desteğimizi kurumsallaştırmanın yollarını tartışıyoruz. Bugün ve yarın yapılacak toplantıda nihai karar alınmayacak. Umarız fikir birliğine doğru ilerleyeceğiz ve ardından zirveye kadar bir anlaşmaya varacağız."
Bu teklifin Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi olasılığına karşı önlem olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Bu teklifi tartışmamızın nedeni, savaş alanındaki durumu görmemizdir. Ukrayna'da durumun ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptığı her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı zamanda daha fazlasını yapmamız gerektiğini de görüyoruz. Ukraynalıların daha fazla desteğe ihtiyaçları var ama aynı zamanda daha öngörülebilir ve uzun vadeli desteğe de ihtiyaçları var" yanıtını vermişti.

'Bazı bakanlar teklif karşısında gözlerini devirdi'

ABD merkezli Politico, dün Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında gündeme geldiği belirtilen '100 milyar dolarlık yardım fonuna' verilen tepkileri okurlarına aktarmıştı.

Bakanların bu fikir karşısında farklı tepkiler verdiğini yazan Politico, adını açıklamadığı bir diplomata dayanarak, bazı bakanların fikri duyduklarında gözlerini devirdiğini ve bu tutarın tam olarak nereden geldiğiyle ilgili sorular sorduğunu kaydetmişti.
NATO dışişleri bakanları toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
Ukrayna krizi
NATO'da bazı bakanlar, Ukrayna için 100 milyar dolarlık fon kurma fikrini duyunca gözlerini devirdi
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