https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/japonyada-arastirma-2531e-kadar-herkesin-soyadiayniolacak-1082462048.html

Japonya'da araştırma: '2531'e kadar herkesin soyadı aynı olacak'

Japonya'da araştırma: '2531'e kadar herkesin soyadı aynı olacak'

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, kısıtlayıcı evlilik yasaları değişmediği takdirde Japonya'da herkes bir gün aynı soyadını alabilir. Ancak ülkenin azalan evlilik... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T14:00+0300

2024-04-04T14:00+0300

2024-04-04T14:00+0300

yaşam

japonya

araştırma

soyadı

anne kızlık soyadı

kızlık soyadı

bilim

nüfus

yaşlı nüfus

nüfus sayımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/01/1044173231_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e41a18200ee6867b89e2725b122e32c0.jpg

Japonya'da, Japon soyadlarının çeşitliliğini korumaya çalışanların öncülüğünde soyadlarıyla ilgili kuralları değiştirmeye yönelik bir hareket oluşuyor.Araştırmayı yürüten Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, kurallar böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Japonya'nın 300 binden fazla soyadını takip eden Myoji Yurai şirketine göre, Sato şu anda en yaygın soyadı ve onu Suzuki takip ediyor. Takahashi ise üçüncü sırada. Myoji Yurai'nin web sitesinde belirttiğine göre, 125 milyonluk Japonya nüfusunun yaklaşık 1.8 milyonu Sato soyadına sahip.Hiroshi Yoshida, öngörüsünün ancak ülkenin halihazırda en acil krizlerinden biri olan sürekli azalan evlilik oranının üstesinden gelebilmesi halinde geçerli olacağını kabul etti.Resmi rakamlara göre Japonya'da evlilik sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 azalarak 90 yıl sonra ilk kez 500 binin altına düşerken, boşanmalar geçen yıl yüzde 2.6 arttı.Yoshida, "Beklenenden çok daha az sayıda insan evlenirse, bu hesaplamanın farklı olma ihtimali vardır" dedi.Yoshida ayrıca çalışmasında, Japonya'nın azalan doğum oranı nedeniyle nüfusunun gelecek bin yıl içinde büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekerek, "Japon ırkının soyunun tükenme olasılığı yüksek" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/prof-dr-osman-muftuoglu-yanitladi-gluten-kanser-mi-yapiyor-1082454697.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, araştırma, soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı, bilim, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, evlilik, evlilik teklifi, evlilik masrafları