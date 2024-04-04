https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/japonyada-arastirma-2531e-kadar-herkesin-soyadiayniolacak-1082462048.html
Japonya'da araştırma: '2531'e kadar herkesin soyadı aynı olacak'
Japonya'da araştırma: '2531'e kadar herkesin soyadı aynı olacak'
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, kısıtlayıcı evlilik yasaları değişmediği takdirde Japonya'da herkes bir gün aynı soyadını alabilir. Ancak ülkenin azalan evlilik... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:00+0300
2024-04-04T14:00+0300
2024-04-04T14:00+0300
yaşam
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Japonya'da, Japon soyadlarının çeşitliliğini korumaya çalışanların öncülüğünde soyadlarıyla ilgili kuralları değiştirmeye yönelik bir hareket oluşuyor.Araştırmayı yürüten Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, kurallar böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Japonya'nın 300 binden fazla soyadını takip eden Myoji Yurai şirketine göre, Sato şu anda en yaygın soyadı ve onu Suzuki takip ediyor. Takahashi ise üçüncü sırada. Myoji Yurai'nin web sitesinde belirttiğine göre, 125 milyonluk Japonya nüfusunun yaklaşık 1.8 milyonu Sato soyadına sahip.Hiroshi Yoshida, öngörüsünün ancak ülkenin halihazırda en acil krizlerinden biri olan sürekli azalan evlilik oranının üstesinden gelebilmesi halinde geçerli olacağını kabul etti.Resmi rakamlara göre Japonya'da evlilik sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 azalarak 90 yıl sonra ilk kez 500 binin altına düşerken, boşanmalar geçen yıl yüzde 2.6 arttı.Yoshida, "Beklenenden çok daha az sayıda insan evlenirse, bu hesaplamanın farklı olma ihtimali vardır" dedi.Yoshida ayrıca çalışmasında, Japonya'nın azalan doğum oranı nedeniyle nüfusunun gelecek bin yıl içinde büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekerek, "Japon ırkının soyunun tükenme olasılığı yüksek" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/prof-dr-osman-muftuoglu-yanitladi-gluten-kanser-mi-yapiyor-1082454697.html
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japonya, araştırma, soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı, bilim, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, evlilik, evlilik teklifi, evlilik masrafları
japonya, araştırma, soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı, bilim, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, evlilik, evlilik teklifi, evlilik masrafları
Japonya'da araştırma: '2531'e kadar herkesin soyadı aynı olacak'
Yeni bir araştırmaya göre, kısıtlayıcı evlilik yasaları değişmediği takdirde Japonya'da herkes bir gün aynı soyadını alabilir. Ancak ülkenin azalan evlilik oranı bu eğilimi tersine çevirebilir ve hızla azalan nüfus bunu tamamen tartışmalı hale getirebilir.
Japonya'da, Japon soyadlarının çeşitliliğini korumaya çalışanların öncülüğünde soyadlarıyla ilgili kuralları değiştirmeye yönelik bir hareket oluşuyor.
Araştırmayı yürüten Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, kurallar böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Japonya'nın 300 binden fazla soyadını takip eden Myoji Yurai şirketine göre, Sato şu anda en yaygın soyadı ve onu Suzuki takip ediyor. Takahashi ise üçüncü sırada. Myoji Yurai'nin web sitesinde belirttiğine göre, 125 milyonluk Japonya nüfusunun yaklaşık 1.8 milyonu Sato soyadına sahip.
Hiroshi Yoshida, öngörüsünün ancak ülkenin halihazırda en acil krizlerinden biri olan sürekli azalan evlilik oranının üstesinden gelebilmesi halinde geçerli olacağını kabul etti.
Resmi rakamlara göre Japonya'da evlilik sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 azalarak 90 yıl sonra ilk kez 500 binin altına düşerken, boşanmalar geçen yıl yüzde 2.6 arttı.
Yoshida, "Beklenenden çok daha az sayıda insan evlenirse, bu hesaplamanın farklı olma ihtimali vardır" dedi.
Yoshida ayrıca çalışmasında, Japonya'nın azalan doğum oranı nedeniyle nüfusunun gelecek bin yıl içinde büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekerek, "Japon ırkının soyunun tükenme olasılığı yüksek" diye konuştu.