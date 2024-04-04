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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: Gluten kanser mi yapıyor?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: Gluten kanser mi yapıyor?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, glutenli beslenmeye dair kafada oluşan soru işaretlerinin olduğunu söyledi ve "Gluten ve kanser ilişkisine dair net bilimsel veriler... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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Doktor Osman Müftüoğlu, glutenin insan sağlığına etkilerini değerlendirdi.Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki ''Glutene fazla mı yükleniyoruz?’’ başlıklı yazısında glutene dair kafa karışıklığını dile getirdi ve "bir hekim dostumun tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın kapısını çaldım ve bize bu meseleyi enine boyuna anlatmasını rica ettim’’ ifadelerini kullandı.Müftüoğlu, gluten - kanser ilişkisine dair şu özeti paylaştı:
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gluten, kilo, ekmek, karbonhidrat, yemek, beslenme, osman müftüoğlu, doktor
gluten, kilo, ekmek, karbonhidrat, yemek, beslenme, osman müftüoğlu, doktor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: Gluten kanser mi yapıyor?

11:23 04.04.2024
© FEHİME KARTAL-AW940309Ekmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© FEHİME KARTAL-AW940309
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, glutenli beslenmeye dair kafada oluşan soru işaretlerinin olduğunu söyledi ve "Gluten ve kanser ilişkisine dair net bilimsel veriler mevcut değildir. " dedi.
Doktor Osman Müftüoğlu, glutenin insan sağlığına etkilerini değerlendirdi.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki ''Glutene fazla mı yükleniyoruz?’’ başlıklı yazısında glutene dair kafa karışıklığını dile getirdi ve "bir hekim dostumun tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın kapısını çaldım ve bize bu meseleyi enine boyuna anlatmasını rica ettim’’ ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu, gluten - kanser ilişkisine dair şu özeti paylaştı:
Gluten ve kanser ilişkisine dair net bilimsel veriler mevcut değildir. Gerçekten gluten duyarlılığı olan kişiler, elbette gluten tüketimini azaltmalıdır. Fakat bu durumun toplumda oldukça nadir görüldüğünü, günümüzde gluten intoleransının abartıldığını ve bu konudaki negatif inançların da kişileri olumsuz etkileyebileceğini akılda tutmakta fayda vardır. Glutenden uzak durması gereken bir sağlık sorununa sahip kişilerin, en besleyici seçenekleri bulmak için yiyecek etiketlerini okuması gerekir. Kinoa, karabuğday, teff, darı, mısır ve pirinç gibi glutensiz kepekli tahıllar iyi doğal folat, tiamin, riboflavin, niasin ve demir kaynakları ile protein ve lif içerir.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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