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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iranli-vekil-israilin-konsolosluk-saldirisi-iran-topraklarina-yapilmis-bir-saldiridir-1082388349.html
İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır
İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır
Sputnik Türkiye
İranlı vekil İbrahim Azizi, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırının İran topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:16+0300
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Sputnik'e demeç veren İran İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi, İsrail'in bu eylemle uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yükümlülüklerin hiçbirine bağlı olmadığını gösterdiğini belirtti.İsrail'in saldırgan doğasını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Azizi, "Diplomatik temsilcilikler, büyükelçilikler ve konsolosluklar, ait oldukları devletin topraklarının bir parçası sayılır. Yani İsrail'in hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına yapılmış bir saldırı sayılır" dedi.İran'ın stratejik sabrından yararlanarak İsrail'in saldırısına doğru zamanda ve doğru yerde kararlı ve uygun bir yanıt vereceğinin altını çizen Azizi, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, yalnızca İsrail rejiminin düşüşünü ve devrilişini hızlandıracak" diye ekledi.İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınmasıİran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
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İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır

16:16 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki İsrail’in Suriye’de bulunan İran’a ait konsolosluk binasını hedef aldığı saldırı
 İsrail’in Suriye’de bulunan İran’a ait konsolosluk binasını hedef aldığı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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İranlı vekil İbrahim Azizi, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırının İran topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren İran İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi, İsrail'in bu eylemle uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yükümlülüklerin hiçbirine bağlı olmadığını gösterdiğini belirtti.
İsrail'in saldırgan doğasını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Azizi, "Diplomatik temsilcilikler, büyükelçilikler ve konsolosluklar, ait oldukları devletin topraklarının bir parçası sayılır. Yani İsrail'in hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına yapılmış bir saldırı sayılır" dedi.
İran'ın stratejik sabrından yararlanarak İsrail'in saldırısına doğru zamanda ve doğru yerde kararlı ve uygun bir yanıt vereceğinin altını çizen Azizi, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, yalnızca İsrail rejiminin düşüşünü ve devrilişini hızlandıracak" diye ekledi.

İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması

İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.
İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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