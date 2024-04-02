https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iranli-vekil-israilin-konsolosluk-saldirisi-iran-topraklarina-yapilmis-bir-saldiridir-1082388349.html

İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır

İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır

Sputnik Türkiye

İranlı vekil İbrahim Azizi, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırının İran topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T16:16+0300

2024-04-02T16:16+0300

2024-04-02T16:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

iran

iran devrim muhafızları

şam

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082368266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c221e63795cf48dbbb862232dd548308.jpg

Sputnik'e demeç veren İran İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi, İsrail'in bu eylemle uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yükümlülüklerin hiçbirine bağlı olmadığını gösterdiğini belirtti.İsrail'in saldırgan doğasını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Azizi, "Diplomatik temsilcilikler, büyükelçilikler ve konsolosluklar, ait oldukları devletin topraklarının bir parçası sayılır. Yani İsrail'in hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına yapılmış bir saldırı sayılır" dedi.İran'ın stratejik sabrından yararlanarak İsrail'in saldırısına doğru zamanda ve doğru yerde kararlı ve uygun bir yanıt vereceğinin altını çizen Azizi, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, yalnızca İsrail rejiminin düşüşünü ve devrilişini hızlandıracak" diye ekledi.İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınmasıİran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html

israil

gazze

gazze şeridi

iran

şam

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, iran, iran devrim muhafızları, şam, suriye