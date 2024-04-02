https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iranli-vekil-israilin-konsolosluk-saldirisi-iran-topraklarina-yapilmis-bir-saldiridir-1082388349.html
İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır
İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır
Sputnik Türkiye
İranlı vekil İbrahim Azizi, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırının İran topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:16+0300
2024-04-02T16:16+0300
2024-04-02T16:16+0300
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Sputnik'e demeç veren İran İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi, İsrail'in bu eylemle uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yükümlülüklerin hiçbirine bağlı olmadığını gösterdiğini belirtti.İsrail'in saldırgan doğasını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Azizi, "Diplomatik temsilcilikler, büyükelçilikler ve konsolosluklar, ait oldukları devletin topraklarının bir parçası sayılır. Yani İsrail'in hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına yapılmış bir saldırı sayılır" dedi.İran'ın stratejik sabrından yararlanarak İsrail'in saldırısına doğru zamanda ve doğru yerde kararlı ve uygun bir yanıt vereceğinin altını çizen Azizi, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, yalnızca İsrail rejiminin düşüşünü ve devrilişini hızlandıracak" diye ekledi.İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınmasıİran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, iran, iran devrim muhafızları, şam, suriye
İranlı vekil: İsrail'in konsolosluk saldırısı, İran topraklarına yapılmış bir saldırıdır
İranlı vekil İbrahim Azizi, İran'ın Şam Konsolosluğu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırının İran topraklarına yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren İran İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Azizi, İsrail'in bu eylemle uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yükümlülüklerin hiçbirine bağlı olmadığını gösterdiğini belirtti.
İsrail'in saldırgan doğasını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Azizi, "Diplomatik temsilcilikler, büyükelçilikler ve konsolosluklar, ait oldukları devletin topraklarının bir parçası sayılır. Yani İsrail'in hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına yapılmış bir saldırı sayılır" dedi.
İran'ın stratejik sabrından yararlanarak İsrail'in saldırısına doğru zamanda ve doğru yerde kararlı ve uygun bir yanıt vereceğinin altını çizen Azizi, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, yalnızca İsrail rejiminin düşüşünü ve devrilişini hızlandıracak" diye ekledi.
İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması
İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.
İran yönetimi misillemede bulunacağını duyururken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.