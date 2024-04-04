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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/belediye-baskani-goreve-gelir-gelmez-kendi-elleriyle-kapiyi-soktu-1082464534.html
Belediye başkanı göreve gelir gelmez kendi elleriyle kapıyı söktü
Belediye başkanı göreve gelir gelmez kendi elleriyle kapıyı söktü
Sputnik Türkiye
Bursa'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gemlik Belediye Başkanı seçilen Şükrü Deviren'in göreve başladıktan sonraki ilk işi makam odasının... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T14:49+0300
2024-04-04T14:49+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
gemlik
makam
şükrü deviren
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 51,41 oy oranıyla Gemlik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Şükrü Deviren, mazbatasını alıp görevine başladı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapan Deviren, kendisini tebrik etmek isteyenlerden de çiçek yerine, Halk Market'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketi istedi. Şükrü Deviren'in ilk işi de makam odasının kapısını kaldırmak oldu.Göreve başlamadan önce verdiği sözleri yerine getirdiğine dikkat çeken Şükrü Deviren, "Herkesin Gemlik Belediye Başkanlığı dediği ama bizim Gemlik hizmetkarlığı dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik; 'Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız.' İlk sözümüzü tuttuk, Milli Eğitim Müdürlüğü'müze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak, vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda destek istedik. Çünkü Halk Market'te rafların boşaldığını gördük. Bu anlamda çok kıymetli ve önemliydi. Bugün 3'üncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip, içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp, içeriye girebilecek ve sözümüzü tutmaya geldik" dedi.İş güvenliğine dikkat çekmek için de gözlüğünü takıp, eldivenlerini giyerek, şarjlı matkabı eline alan Deviren, vidalarını tek tek söktüğü makam odasının kapısını kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/mansur-yavas-mazbatasini-aldi-1082459979.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, gemlik, makam, şükrü deviren

Belediye başkanı göreve gelir gelmez kendi elleriyle kapıyı söktü

14:49 04.04.2024
© FotoğrafBelediye başkanı göreve gelir gelmez kendi elleriyle kapıyı söktü
Belediye başkanı göreve gelir gelmez kendi elleriyle kapıyı söktü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Fotoğraf
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Bursa'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gemlik Belediye Başkanı seçilen Şükrü Deviren'in göreve başladıktan sonraki ilk işi makam odasının kapısını kaldırmak oldu. Kapıyı kendi elleriyle söken Deviren, "Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip, içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 51,41 oy oranıyla Gemlik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Şükrü Deviren, mazbatasını alıp görevine başladı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapan Deviren, kendisini tebrik etmek isteyenlerden de çiçek yerine, Halk Market'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketi istedi. Şükrü Deviren'in ilk işi de makam odasının kapısını kaldırmak oldu.
Göreve başlamadan önce verdiği sözleri yerine getirdiğine dikkat çeken Şükrü Deviren, "Herkesin Gemlik Belediye Başkanlığı dediği ama bizim Gemlik hizmetkarlığı dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik; 'Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız.' İlk sözümüzü tuttuk, Milli Eğitim Müdürlüğü'müze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak, vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda destek istedik. Çünkü Halk Market'te rafların boşaldığını gördük. Bu anlamda çok kıymetli ve önemliydi. Bugün 3'üncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip, içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp, içeriye girebilecek ve sözümüzü tutmaya geldik" dedi.
İş güvenliğine dikkat çekmek için de gözlüğünü takıp, eldivenlerini giyerek, şarjlı matkabı eline alan Deviren, vidalarını tek tek söktüğü makam odasının kapısını kaldırdı.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevi devraldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevi devraldı, makam koltuğu elden ele geldi
13:18
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