https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/mansur-yavas-mazbatasini-aldi-1082459979.html

Ankara'da mazbata günü: Beşikçioğlu mazbata aldı, makam koltuğu elden ele geldi

Ankara'da mazbata günü: Beşikçioğlu mazbata aldı, makam koltuğu elden ele geldi

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu mazbatalarını aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T13:18+0300

2024-04-04T13:18+0300

2024-04-04T14:00+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mansur yavaş

mazbata

erdal beşikçioğlu

etimesgut

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Mansur Yavaş mazbatasını aldı:Beşikçioğlu da mazbatasını aldıEtimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevi devraldıEski belediye başkanı gelmediMahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Etimesgut'ta oyların yüzde 56,62'sini alarak Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, görevi Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devraldı.Belediyede düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Beşikçioğlu, belediye başkanı olduğu için duyduğu gururu ifade ederek, "Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız böyle onurlu bir görevi layık gördü. Umarım biz de bu masanın, makamın olgunluğunu layığıyla yerine getirir, ayrıştırmadan, ayırmadan, birlik olarak belediyemizi layığıyla idare etmeye çalışırız." dedi.Yaklaşık 90 gündür ilçenin sokak ve caddelerinde vatandaşlara kendisini anlattığını belirten Beşikçioğlu, seçim çalışmalarında doğru hareket etmesi sonucu vatandaşların kendisini belediye başkanlığıyla onurlandırdığını söyledi.Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlara teşekkür eden Beşikçioğlu, "Bundan böyle bilsinler ki onlar için endişe eden, onlar için sevinen, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Bundan sonra da kol kola beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz. Umarım hepimize hayrolur." ifadelerini kullandı.Cemal Satılmış ise Beşikçioğlu'nun Etimesgut'a güzel hizmetler yapması temennisinde bulunarak kendisini tebrik edip başarı diledi.Konuşmaların ardından Satılmış, Beşikçioğlu'na başkanlık mührünü verdi ve çiçek takdim etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/erdal-besikcioglu-secim-sonuclarini-erik-dali-ile-kutladi-1082363658.html

etimesgut

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mansur yavaş, mazbata, erdal beşikçioğlu, etimesgut