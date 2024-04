https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/adalet-bakani-tunc-hukuk-mesleklerine-giris-sinavi-icin-tarih-verdi-1082480560.html

Adalet Bakanı Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için tarih verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Ankara 2 Nolu Baro'nun bir otelde düzenlediği iftar programına katıldı.Burada yaptığı konuşmada Tunç, yarın Avukatlar Günü olduğunu, bugünden itibaren kutlamaya başladıklarını belirtti. Yargı olmazsa demokratik hukuk devletinin olamayacağını ifade eden Tunç, savunmayı temsil edenin avukatlar olduğunu söyledi.Avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu ifade eden Tunç, hukuk devletinin olmazsa olmaz şartlarından birinin de savunma olduğunu belirtti.Avukatların mesleki hayatını geliştirmeye, onların meslek hayatlarında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Tunç, yapacakları çalışmaların da bulunduğunu anlattı.Adaletin önemine işaret eden Tunç, adaletin tecellisinin savunma olmadan mümkün olmadığını, adaletin tecellisinde çok önemli katkısı olan avukatların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.22 yıldan bu yana avukatların mevzuatının iyileştirilmesi, görev yaptıkları fiziki kapasitenin artırılması anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Tunç, Türkiye'nin, dünyanın en çağdaş yeni kanunlarına sahip olduğunu kaydetti.Avukatlık Kanunu'yla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tunç, bir taslak çalışmalarının bulunduğunu belirtti.Tunç, "İnşallah yeni Avukatlık Kanunu'yla avukatlarımızın özellikle sorunlarını ortadan kaldıracak temel kanunu, 28. Dönem Parlamentosu'nun takdirlerine, taslağımızı önce kurul başkanlığımıza sonrasında da Meclis Grubumuza ve milletvekillerimizin takdirlerine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.'Hakimlik, savcılık sınavına gireceklerin de Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanması gerekecek'Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında özellikle avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılmasıyla ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirildiğini aktaran Tunç, 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan önemli düzenlemeler bulunduğunu kaydetti.Tunç, şöyle devam etti:Hukuk fakültelerindeki kontenjanların 190 binlerden 125 binlere düştüğünü gördüklerini ifade eden Tunç, hukuk fakültelerindeki akademisyen kadroların güçlenmesi durumunda gelecek birkaç yıl içinde oralardaki eğitim kalitesinin de arttığının görüleceğini kaydetti.Avukatların vatandaşların hukuk hizmetlerine erişebilmesi anlamında çok önemli vazifeler yaptığını anlatan Tunç, 2013 yılından bu yana arabuluculuk müessesinde 6 milyon dosyanın yüzde 65'inin anlaşmayla sonuçlandığını, bu başarıda avukatların büyük katkısının olduğunu dile getirdi.'Yeni Avukatlık Kanunu'nun bir an önce çıkmasını istiyoruz'Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Sabri Hafif de avukatların şartlarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlere değindi.Sorunlarının Avukatlık Kanunu'yla kesin olarak çözüleceğini vurgulayan Hafif, Avukatlık Kanunu'yla ilgili çalışmalara her türlü desteği verdiklerini ve vermeye hazır olduklarını söyledi. Hafif, yeni Avukatlık Kanunu'nun bir an önce çıkmasını istediklerini dile getirdi.Avukatın hakkı üstün tuttuğunu, hakkı sahibine teslim ettiğini, adaletin tecellisi için uğraştığını anlatan Hafif, avukatın vatandaşın adalete erişimine, adil yargılanma hakkına saygı gösterdiğini, adaletin tecellisi için görevini yeminine uygun şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

