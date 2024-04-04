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3 ve 5 yaşlarındaki kardeşler el frenini indirdi: Araç akan trafiğin ortasına daldı
3 ve 5 yaşlarındaki kardeşler el frenini indirdi: Araç akan trafiğin ortasına daldı
Sputnik Türkiye
Şişli'de 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş, babalarının aracın camını temizlediği sırada el frenini indirdi. Baba, kayan aracı durdurmaya çalışırken; çevredekiler... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T16:13+0300
2024-04-04T16:13+0300
yaşam
otomobil
el freni
kaza
çocuk
şişli
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Kaza Şişli'de Piyalepaşa Bulvarında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UF 0126 plakalı Mersedes Vito marka aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, camları silmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirdi. Böylece araç bir anda kaymaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Gündüz, içinde çocuklarının bulunduğu aracı, arkasına geçerek durdurmak istedi. Çevredekiler de Gündüz'ün yardımına koştu. Kapıyı açarak içeri girmeye çalıştılar. Ancak adamların, çabası sonuç vermedi. Gündüz ve çevredekiler aracı durmaya çalışırken, Mustafa Karadaş, ise yol kenarına park ettiği 34 LMN 935 plakalı Volkswagen Crafter marka servis minibisüyle uğraşıyordu. Kayan hafif ticari araç, servis minibüsüne çarptı. Park halindeki aracında temizleyen Karataş çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.Kayan araç caddeye çıktı, faciadan dönüldüArdından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Mustafa Karadaş’a müdahalede bulundu. Araçlarda hasar oluştu.2 çocuğun neden olduğu kaza kameradaÖte yandan tüm yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Gündüz'ün aracını temizlediği sırada içinde çocukların bulunduğu aracın kaymaya başladığı, adamın ve çevredekilerin aracı yakalamaya çalıştığı, aracın önce yol kenarındaki servis minibüsüne ardından caddeye çıkarak bariyerlere çarptığı görülüyor.“Araç geleceğini hiç tahmin etmedim”Kazada yaralanan Mustafa Karadaş, “Ben tam servisin kenarına geçiyordum. Araç çarptı ve ben düştüm. Ben burada temizlik yapıyordum. Ama burada araç geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Ben aracın arkasına düştüm. Düşmenin etkisiyle yaralandım. Araç vurdu yani” ifadelerini kullandı.“Çocuklarım arabayı vitesten alıp el frenini indirmişler”Kayan aracının el frenini çocuklarının çektiğini söyleyen Halit Gündüz, “Arabayı park etmiştim. Çocuklar el frenini çekmişler. Araba kaymış. Verilmiş sadakamız varmış. Adama bir şey olmamıştır inşallah. Çocukların emniyet kemeri takılıydı. Onları da çıkarmışlar. Vitesteydi araba onu da çekmişler. Çocuklarım yapmış” dedi.Seyir halinde giderken kazayı gören Naz Deniz, “Ne olduğunu anlamadık biz yolda geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı sonra da şoför frene bastı” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/kaza-yapan-adam-ben-neredeyim-benim-esim-kim-diye-sordu-1082240378.html
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otomobil, el freni, kaza, çocuk, şişli
otomobil, el freni, kaza, çocuk, şişli

3 ve 5 yaşlarındaki kardeşler el frenini indirdi: Araç akan trafiğin ortasına daldı

16:13 04.04.2024
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW1765863 ve 5 yaşlarındaki kardeşler el frenini indirdi: Araç akan trafiğin ortasına daldı
3 ve 5 yaşlarındaki kardeşler el frenini indirdi: Araç akan trafiğin ortasına daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA / ENİS DERDİMENTOĞLU - MURAT HOROZ - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW176586
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Şişli'de 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş, babalarının aracın camını temizlediği sırada el frenini indirdi. Baba, kayan aracı durdurmaya çalışırken; çevredekiler ise kapıyı açarak içeriye girmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen kayan araç, önce park halindeki bir servis minibüsüne çarptı ardından trafiğe çıkarak bariyerlere vurdu.
Kaza Şişli'de Piyalepaşa Bulvarında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UF 0126 plakalı Mersedes Vito marka aracını benzin istasyonunun kenarına çeken Halit Gündüz, camları silmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan 5 yaşındaki Mustafa Gündüz ve 3 yaşındaki Ahmet Gündüz isimli iki kardeş, önce emniyet kemerlerini çıkardı ardından el frenini indirdi. Böylece araç bir anda kaymaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Gündüz, içinde çocuklarının bulunduğu aracı, arkasına geçerek durdurmak istedi. Çevredekiler de Gündüz'ün yardımına koştu. Kapıyı açarak içeri girmeye çalıştılar. Ancak adamların, çabası sonuç vermedi. Gündüz ve çevredekiler aracı durmaya çalışırken, Mustafa Karadaş, ise yol kenarına park ettiği 34 LMN 935 plakalı Volkswagen Crafter marka servis minibisüyle uğraşıyordu. Kayan hafif ticari araç, servis minibüsüne çarptı. Park halindeki aracında temizleyen Karataş çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

Kayan araç caddeye çıktı, faciadan dönüldü

Ardından trafiğin aktığı caddeye çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Servis sürücüsü Mustafa Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Halit Gündüz ve araçta bulunan çocukları büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Mustafa Karadaş’a müdahalede bulundu. Araçlarda hasar oluştu.

2 çocuğun neden olduğu kaza kamerada

Öte yandan tüm yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Gündüz'ün aracını temizlediği sırada içinde çocukların bulunduğu aracın kaymaya başladığı, adamın ve çevredekilerin aracı yakalamaya çalıştığı, aracın önce yol kenarındaki servis minibüsüne ardından caddeye çıkarak bariyerlere çarptığı görülüyor.

“Araç geleceğini hiç tahmin etmedim”

Kazada yaralanan Mustafa Karadaş, “Ben tam servisin kenarına geçiyordum. Araç çarptı ve ben düştüm. Ben burada temizlik yapıyordum. Ama burada araç geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Ben aracın arkasına düştüm. Düşmenin etkisiyle yaralandım. Araç vurdu yani” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarım arabayı vitesten alıp el frenini indirmişler”

Kayan aracının el frenini çocuklarının çektiğini söyleyen Halit Gündüz, “Arabayı park etmiştim. Çocuklar el frenini çekmişler. Araba kaymış. Verilmiş sadakamız varmış. Adama bir şey olmamıştır inşallah. Çocukların emniyet kemeri takılıydı. Onları da çıkarmışlar. Vitesteydi araba onu da çekmişler. Çocuklarım yapmış” dedi.
Seyir halinde giderken kazayı gören Naz Deniz, “Ne olduğunu anlamadık biz yolda geliyorduk. Ondan sonra siyah araba önümüze çıktı sonra da şoför frene bastı” diye konuştu.
Kaza yapan araçtan çıkıp, Kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim diye sordu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
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