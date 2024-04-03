https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ukrayna-enerji-sirketi-dtek-saldirilar-sonrasi-elektrik-uretim-kapasitesinin-yuzde-80i-kaybedildi-1082409517.html
Ukrayna enerji şirketi DTEK: Saldırılar sonrası elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi
Ukrayna enerji şirketi DTEK: Saldırılar sonrası elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna enerji şirketi DTEK, Rus ordusunun saldırılarının ardından elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'inin kaybedildiğini bildirdi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T02:15+0300
2024-04-03T02:15+0300
2024-04-03T02:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rus ordusu
elektrik
elektrik kesintisi
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Ukrayna enerji şirketi DTEK’in Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna termik elektrik santrallerine yapılan saldırıların üretim kapasitesinin yüzde 80'inin kaybına yol açtığı belirtildi.Açıklamada, “Şirketimizin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi. 6 termik santralimizden 5’i ciddi hasar gördü. Durum çok ciddi” denildi.Şirket, termik santrallerden birine yapılan son saldırıların sonuçlarını gösteren bir video yayınladı. Santralin 22-29 Mart tarihleri arasında vurulduğu iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukraynali-yetkili-kiev-rusyada-etnik-nefreti-korukluyor-1082403797.html
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ukrayna, rus ordusu, elektrik, elektrik kesintisi
ukrayna, rus ordusu, elektrik, elektrik kesintisi
Ukrayna enerji şirketi DTEK: Saldırılar sonrası elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi
Ukrayna enerji şirketi DTEK, Rus ordusunun saldırılarının ardından elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'inin kaybedildiğini bildirdi.
Ukrayna enerji şirketi DTEK’in Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna termik elektrik santrallerine yapılan saldırıların üretim kapasitesinin yüzde 80'inin kaybına yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, “Şirketimizin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi. 6 termik santralimizden 5’i ciddi hasar gördü. Durum çok ciddi” denildi.
Şirket, termik santrallerden birine yapılan son saldırıların sonuçlarını gösteren bir video yayınladı. Santralin 22-29 Mart tarihleri arasında vurulduğu iddia ediliyor.