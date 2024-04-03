https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ukrayna-enerji-sirketi-dtek-saldirilar-sonrasi-elektrik-uretim-kapasitesinin-yuzde-80i-kaybedildi-1082409517.html

Ukrayna enerji şirketi DTEK: Saldırılar sonrası elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi

Ukrayna enerji şirketi DTEK: Saldırılar sonrası elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna enerji şirketi DTEK, Rus ordusunun saldırılarının ardından elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'inin kaybedildiğini bildirdi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T02:15+0300

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2024-04-03T02:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rus ordusu

elektrik

elektrik kesintisi

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Ukrayna enerji şirketi DTEK’in Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna termik elektrik santrallerine yapılan saldırıların üretim kapasitesinin yüzde 80'inin kaybına yol açtığı belirtildi.Açıklamada, “Şirketimizin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 80'i kaybedildi. 6 termik santralimizden 5’i ciddi hasar gördü. Durum çok ciddi” denildi.Şirket, termik santrallerden birine yapılan son saldırıların sonuçlarını gösteren bir video yayınladı. Santralin 22-29 Mart tarihleri ​​arasında vurulduğu iddia ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukraynali-yetkili-kiev-rusyada-etnik-nefreti-korukluyor-1082403797.html

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ukrayna, rus ordusu, elektrik, elektrik kesintisi