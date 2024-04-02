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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukraynali-yetkili-kiev-rusyada-etnik-nefreti-korukluyor-1082403797.html
Ukraynalı yetkili: Kiev, Rusya'da etnik nefreti körüklüyor
Ukraynalı yetkili: Kiev, Rusya'da etnik nefreti körüklüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, Kiev'in Crocus City’deki terör saldırısının ardından... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T21:30+0300
2024-04-02T21:30+0300
ukrayna krizi
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, İngiliz The Times gazetesine verdiği demeçte, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından Kiev'in Rusya’da etnik nefreti kışkırtma operasyonları yürüttüğünü itiraf etti.Kovalenko, “Bu olay (terör saldırısı), Rusya'daki etnik ayrılığı kışkırttı ve elbette, herhangi bir ulusal bölünmeyi desteklemek ve bunları enformasyonla körüklemek bizim için çok faydalı” diyerek, birçok halkın yaşadığı Rusya'daki durumu bu tür eylemler için ‘verimli zemin’ olarak nitelendirdi.The Times, Kiev’in göçmenlere karşı nefreti körüklemek de dahil olmak üzere psikolojik operasyonlar yürüttüğünü ve Ukraynalı ajanların insanları birbirine düşürmek için özellikle Telegram sohbetlerine sızdığına da dikkat çekti.Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin terör saldırısının ardından teröristlere yönelik bir sempati mesajı yaymaya çalıştığına vurgu yapan The Times, yine Kovalenko'ya atıfla Kiev’in Tacikleri Rus kolluk kuvvetlerine, sosyal medya kullanıcılarını da Çeçenlere karşı kışkırtmak istediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlari-crocus-city-hall-konser-salonundan-ayrildi-1082074554.html
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ukrayna, ukrayna krizi, andrey kovalenko, rusya, moskova

Ukraynalı yetkili: Kiev, Rusya'da etnik nefreti körüklüyor

21:30 02.04.2024
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, Kiev'in Crocus City’deki terör saldırısının ardından Rusya’da etnik nefreti kışkırtma operasyonları yürüttüğünü itiraf etti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, İngiliz The Times gazetesine verdiği demeçte, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından Kiev'in Rusya’da etnik nefreti kışkırtma operasyonları yürüttüğünü itiraf etti.
Kovalenko, “Bu olay (terör saldırısı), Rusya'daki etnik ayrılığı kışkırttı ve elbette, herhangi bir ulusal bölünmeyi desteklemek ve bunları enformasyonla körüklemek bizim için çok faydalı” diyerek, birçok halkın yaşadığı Rusya'daki durumu bu tür eylemler için ‘verimli zemin’ olarak nitelendirdi.
The Times, Kiev’in göçmenlere karşı nefreti körüklemek de dahil olmak üzere psikolojik operasyonlar yürüttüğünü ve Ukraynalı ajanların insanları birbirine düşürmek için özellikle Telegram sohbetlerine sızdığına da dikkat çekti.
Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin terör saldırısının ardından teröristlere yönelik bir sempati mesajı yaymaya çalıştığına vurgu yapan The Times, yine Kovalenko'ya atıfla Kiev’in Tacikleri Rus kolluk kuvvetlerine, sosyal medya kullanıcılarını da Çeçenlere karşı kışkırtmak istediğini belirtti.
Crocus City Hall konser salonu binası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
DÜNYA
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Crocus City Hall konser salonundan ayrıldı
26 Mart, 20:28
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