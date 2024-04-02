https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukraynali-yetkili-kiev-rusyada-etnik-nefreti-korukluyor-1082403797.html

Ukraynalı yetkili: Kiev, Rusya'da etnik nefreti körüklüyor

Ukraynalı yetkili: Kiev, Rusya'da etnik nefreti körüklüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, Kiev'in Crocus City’deki terör saldırısının ardından... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T21:30+0300

2024-04-02T21:30+0300

2024-04-02T21:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

andrey kovalenko

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moskova

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, İngiliz The Times gazetesine verdiği demeçte, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından Kiev'in Rusya’da etnik nefreti kışkırtma operasyonları yürüttüğünü itiraf etti.Kovalenko, “Bu olay (terör saldırısı), Rusya'daki etnik ayrılığı kışkırttı ve elbette, herhangi bir ulusal bölünmeyi desteklemek ve bunları enformasyonla körüklemek bizim için çok faydalı” diyerek, birçok halkın yaşadığı Rusya'daki durumu bu tür eylemler için ‘verimli zemin’ olarak nitelendirdi.The Times, Kiev’in göçmenlere karşı nefreti körüklemek de dahil olmak üzere psikolojik operasyonlar yürüttüğünü ve Ukraynalı ajanların insanları birbirine düşürmek için özellikle Telegram sohbetlerine sızdığına da dikkat çekti.Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin terör saldırısının ardından teröristlere yönelik bir sempati mesajı yaymaya çalıştığına vurgu yapan The Times, yine Kovalenko'ya atıfla Kiev’in Tacikleri Rus kolluk kuvvetlerine, sosyal medya kullanıcılarını da Çeçenlere karşı kışkırtmak istediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlari-crocus-city-hall-konser-salonundan-ayrildi-1082074554.html

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