https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/israilden-gazzedeki-yardim-konvoyu-saldirisina-iliskin-aciklama-buyuk-hataydi-1082414787.html

İsrail'den Gazze'deki yardım konvoyu saldırısına ilişkin açıklama: 'Büyük hataydı'

İsrail'den Gazze'deki yardım konvoyu saldırısına ilişkin açıklama: 'Büyük hataydı'

Sputnik Türkiye

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze’de World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanlarının ölümüne neden olan saldırının... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T08:54+0300

2024-04-03T08:54+0300

2024-04-03T08:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

israil genelkurmay başkanlığı

gazze

gazze şeridi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, “Saldırı, sivil toplum kuruluşu çalışanlarına zarar verme amacıyla yapılmadı. Gece, savaş sırasında, çok zor koşullarda yapılan yanlış tanımlama sonucu yaşanan bir hataydı. Bu olmamalıydı. Bu olay büyük bir hataydı” açıklamasında bulundu.‘Bilerek yaptılar’Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera medya kuruluşuna ait Sanad adlı araştırma ajansı, İsrail ordusunun bilerek yardım konvoyunu bombaladığı sonucuna vardı.Ajansın açıklamasında, yardım konvoyu yola çıktıktan 1.7 km sonra ilk bomba bir araca isabet ederken, yaralıları alan ikinci araba yaklaşık 800 metre sonra ikinci bombanın hedefi oldu. Üçüncü aracın da 1.6 km sonra bombalandığı belirtildi.Olay yerinden fotoğraflarda, araçların üstlerinde ve ön camlarında, yardım kuruluşuna ait olduklarını belirten yazıların olduğu net şekilde görülürken, ikinci ve üçüncü araçlara ait resimlerin analizi, saldırının havadan yapıldığını ortaya koyuyor.Beyaz Saray: WCK yardım çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesinden ötürü öfkeliyizİsrail'in Gazze saldırılarına karşı tepkilerle mücadelesinde en çok güvendiği müttefiki Beyaz Saray, İsrail'in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı ‘öfkeli’ olduklarını ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını beklediklerini açıkladı.WCK çalışanlarının öldürülmesiİsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanları hayatını kaybetmişti.Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık (İngiltere), ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı" ifadesi kullanılmıştı.İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor" açıklaması yapılmıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise "Maalesef gece yaşanan trajik olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur. Bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" demişti.WCK, 2010’da ünlü şef restoran işletmecisi José Andrés tarafından, doğal afetler veya diğer felaketlerden etkilenen insanlara gıda sağlayan insani yardım projesi olarak kurulmuştu.İlk misyonları 2010’da Haiti’deki deprem mağdurlarına yardım sağlamak oldu.Daha sonra ABD’deki kasırga ve yangın mağdurlarına yardım sağlandı, koronavirüs salgını sırasında sahra mutfakları kuruldu, Polonya-Ukrayna sınırındaki sığınmacılara yardım dağıtıldı ve Gazze sakinlerine yiyecek sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/gazzeli-gencler-konserve-kutularindan-cadir-yapti-bugunku-yasamimizin-bir-sembolu-1082387477.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), israil genelkurmay başkanlığı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd