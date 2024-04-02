https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/netanyahudan-yardim-konvoyu-saldirisina-iliskin-aciklama-savasta-bunlar-olur-1082394660.html

Netanyahu'dan yardım konvoyu saldırısına ilişkin açıklama: 'Savaşta bunlar olur'

Netanyahu'dan yardım konvoyu saldırısına ilişkin açıklama: 'Savaşta bunlar olur'

Sputnik Türkiye

Başbakan Netanyahu İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerinin öldürülmesini derinlemesine soruşturacağını söyleyerek 'savaşta bunlar olur' dedi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T16:33+0300

2024-04-02T16:33+0300

2024-04-02T16:33+0300

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İslra ordusu Gazze'de 7 World Central Kitchen çalışanının ölümüne neden olan saldırıdan sorumlu olduğunu açıklamasının ardından Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail'in böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için elinden geleni yapacağını söyledi.Bu hafta başında fıtık ameliyatı geçirdiği merkezden taburcu olmadan önce yaptığı açıklamada Netanyahu, "Ne yazık ki dün kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'ndeki masum insanları yanlışlıkla vurduğu trajik bir olay yaşandı" dedi.Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Soruşturacağız'İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlenen ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyı 'soruşturacaklarını' belirtti.Olaydan 'derin üzüntü' duyduklarını ifade eden ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hagari, saldırıyı detaylıca incelemek ve benzeri olayların yaşanmasını azaltmak için soruşturma başlatacaklarını bildirdi.'Etraflıca soruşturacağız'İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında öldürülen World Central Kitchen çalışanlarının ailelerine başsağlığı diledi.Paylaşımında ABD, İngiltere, Avustralya ve Polonyalı mevkidaşlarına atıf yaparak, saldırıda öldürülenlerin ülkelerine de başsağlığı dileğinde bulunan Katz, "Gelecekte yardım çalışanlarının emniyetini ve güvenliğini garanti etmek için gerekli sonuçların çıkarılmasını sağlamak amacıyla olay yetkili makamlarca soruşturulacak" ifadelerini kullandı.'Yardım kuruluşu İsrail ordusunu bilgilendirmiş'İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü, yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildiği ifadesine yer verildi.Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rus-uzman-israil-ortadoguda-savas-cikarmanin-pesinde-1082379029.html

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filistin

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