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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/gazzeli-gencler-konserve-kutularindan-cadir-yapti-bugunku-yasamimizin-bir-sembolu-1082387477.html
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'
Sputnik Türkiye
İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, zorlu hayat koşullarının sembolü olarak farklı ülkelerden gönderilen konserve kutularından... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinleri, insani yardımlarla birlikte gelen konservelerden küçük bir çadır inşa etti.İsrail ordusununun bombardımanında evlerini kaybeden mülteciler, hayatta kalabilmenin ne kadar zor olduğunu bu çadırla göstermek istiyor.Gazetecilere konuşan bir Filistinli mülteci şu cümleleri kaydetti:Konserve çadır bir gönüllü karargahı haline gelirken ve aynı zamanda yerinden edilmiş Filistinliler için geçici bir barınak oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/gazze-seridinde-aclik-ve-susuzluk-cocuklar-yetersiz-besleniyor-hastaliklardan-aci-cekiyor-1082200168.html
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Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü
Sputnik Türkiye
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü
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Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'

18:32 02.04.2024
© SputnikGazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik
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İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, zorlu hayat koşullarının sembolü olarak farklı ülkelerden gönderilen konserve kutularından yapılmış bir çadırı gösterdi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinleri, insani yardımlarla birlikte gelen konservelerden küçük bir çadır inşa etti.
© Sputnik
İsrail ordusununun bombardımanında evlerini kaybeden mülteciler, hayatta kalabilmenin ne kadar zor olduğunu bu çadırla göstermek istiyor.
Gazetecilere konuşan bir Filistinli mülteci şu cümleleri kaydetti:

Bu çadır, bugünkü yaşamımızın bir sembolü. Konserve yiyecekler ve çadırlar her gün gördüğümüz şeyler. Ancak bu şekildeki bir varoluş mücadelesi bize uygun değil, biz normal bir insan hayatını hak ediyoruz.

Konserve çadır bir gönüllü karargahı haline gelirken ve aynı zamanda yerinden edilmiş Filistinliler için geçici bir barınak oldu.
Gazze Şeridi’nde kıtlık: Çocuklar yetersiz beslenmeden ve buna bağlı hastalıklardan acı çekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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Gazze Şeridi’nde açlık ve susuzluk: Çocuklar yetersiz besleniyor, hastalıklardan acı çekiyor
29 Mart, 21:09
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