https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/gazzeli-gencler-konserve-kutularindan-cadir-yapti-bugunku-yasamimizin-bir-sembolu-1082387477.html
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'
Sputnik Türkiye
İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, zorlu hayat koşullarının sembolü olarak farklı ülkelerden gönderilen konserve kutularından... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T18:32+0300
2024-04-02T18:32+0300
2024-04-02T18:32+0300
multimedya
gazze
israil-filistin
filistin
gazze şeridi
israil
video
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082387305_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c941c7a7f621ee2e9036bfdaaa421d3.jpg
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinleri, insani yardımlarla birlikte gelen konservelerden küçük bir çadır inşa etti.İsrail ordusununun bombardımanında evlerini kaybeden mülteciler, hayatta kalabilmenin ne kadar zor olduğunu bu çadırla göstermek istiyor.Gazetecilere konuşan bir Filistinli mülteci şu cümleleri kaydetti:Konserve çadır bir gönüllü karargahı haline gelirken ve aynı zamanda yerinden edilmiş Filistinliler için geçici bir barınak oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/gazze-seridinde-aclik-ve-susuzluk-cocuklar-yetersiz-besleniyor-hastaliklardan-aci-cekiyor-1082200168.html
gazze
filistin
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082387305_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_68a8cb0bfb428f83f053ca3638a9e527.jpg
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü
Sputnik Türkiye
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü
2024-04-02T18:32+0300
true
PT1M25S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze, israil-filistin, filistin, gazze şeridi, israil, video
gazze, israil-filistin, filistin, gazze şeridi, israil, video
Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'
İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, zorlu hayat koşullarının sembolü olarak farklı ülkelerden gönderilen konserve kutularından yapılmış bir çadırı gösterdi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinleri, insani yardımlarla birlikte gelen konservelerden küçük bir çadır inşa etti.
İsrail ordusununun bombardımanında evlerini kaybeden mülteciler, hayatta kalabilmenin ne kadar zor olduğunu bu çadırla göstermek istiyor.
Gazetecilere konuşan bir Filistinli mülteci şu cümleleri kaydetti:
Bu çadır, bugünkü yaşamımızın bir sembolü. Konserve yiyecekler ve çadırlar her gün gördüğümüz şeyler. Ancak bu şekildeki bir varoluş mücadelesi bize uygun değil, biz normal bir insan hayatını hak ediyoruz.
Konserve çadır bir gönüllü karargahı haline gelirken ve aynı zamanda yerinden edilmiş Filistinliler için geçici bir barınak oldu.