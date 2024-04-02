https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/gazzeli-gencler-konserve-kutularindan-cadir-yapti-bugunku-yasamimizin-bir-sembolu-1082387477.html

Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'

Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü'

Sputnik Türkiye

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, zorlu hayat koşullarının sembolü olarak farklı ülkelerden gönderilen konserve kutularından... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T18:32+0300

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinleri, insani yardımlarla birlikte gelen konservelerden küçük bir çadır inşa etti.İsrail ordusununun bombardımanında evlerini kaybeden mülteciler, hayatta kalabilmenin ne kadar zor olduğunu bu çadırla göstermek istiyor.Gazetecilere konuşan bir Filistinli mülteci şu cümleleri kaydetti:Konserve çadır bir gönüllü karargahı haline gelirken ve aynı zamanda yerinden edilmiş Filistinliler için geçici bir barınak oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/gazze-seridinde-aclik-ve-susuzluk-cocuklar-yetersiz-besleniyor-hastaliklardan-aci-cekiyor-1082200168.html

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Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü Sputnik Türkiye Gazzeli gençler, konserve kutularından çadır yaptı: ‘Bugünkü yaşamımızın bir sembolü 2024-04-02T18:32+0300 true PT1M25S

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gazze, israil-filistin, filistin, gazze şeridi, israil, video