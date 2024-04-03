https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/gece-kulubu-yanginina-iliskin-gozalti-sayisi-9a-yukseldi-1082414031.html
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi: Kimler soruşturmada?
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi: Kimler soruşturmada?
Sputnik Türkiye
İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki ‘kaçak’ tadilat sırasında meydana gelen, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T08:34+0300
2024-04-03T08:34+0300
2024-04-03T08:41+0300
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İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki tadilat sırasında yangın çıktı.29 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınanların sayısı ise 9’a yükseldi. Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.Kimler gözaltına alındı?Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Valiliği gözaltına alınanlardan 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıklamıştı.Valiliğin konuya ilişkin açıklamasına göre gözaltına alınanlarla ilgili bilgiler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/besiktasta-29-kisinin-oldugu-yanginla-ilgili-bilinenler-gorgu-taniklari-olayi-anlatti-1082406945.html
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29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi: Kimler soruşturmada?
08:34 03.04.2024 (güncellendi: 08:41 03.04.2024)
İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki ‘kaçak’ tadilat sırasında meydana gelen, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.
İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki tadilat sırasında yangın çıktı.
29 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınanların sayısı ise 9’a yükseldi. Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği gözaltına alınanlardan 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıklamıştı.
Valiliğin konuya ilişkin açıklamasına göre gözaltına alınanlarla ilgili bilgiler şöyle:
İsmet Ş. (1959 doğumlu, mesul müdür, kasten yaralamadan suç kaydı var) Şahzade Ş. (1974 doğumlu, işyeri ortağı kasten yaralamadan suç kaydı var) Salim A. (1985 doğumlu, muhasebeci, cinsel tacizden suç kaydı mevcut) Arda Arman P.(1998 doğumlu, işletme müdürü, TCK 191, 6136 SKM, Kasten Yaralama suç kaydı mevcut.)