https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/baris-boyun-cetesine-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-8-kisi-yakalandi-1082413722.html
Barış Boyun çetesine operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 kişi yakalandı
Barış Boyun çetesine operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T08:27+0300
2024-04-03T08:27+0300
2024-04-03T08:53+0300
türkiye
ali yerlikaya
barış boyun
çete
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, uyuşturucu ve suçlarda kullanılan motor ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-24 operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/resmi-gazetede-yayinlandi-icisleri-bakanligina--personel-alinacak-basvurular-nereden-yapiliyor-1082412410.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, barış boyun, çete, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, operasyon
ali yerlikaya, barış boyun, çete, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi, operasyon
Barış Boyun çetesine operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 kişi yakalandı
08:27 03.04.2024 (güncellendi: 08:53 03.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, uyuşturucu ve suçlarda kullanılan motor ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-24 operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: