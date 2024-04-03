https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/baris-boyun-cetesine-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-8-kisi-yakalandi-1082413722.html

Barış Boyun çetesine operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 kişi yakalandı

Barış Boyun çetesine operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, uyuşturucu ve suçlarda kullanılan motor ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-24 operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/resmi-gazetede-yayinlandi-icisleri-bakanligina--personel-alinacak-basvurular-nereden-yapiliyor-1082412410.html

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