https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/bakan-yerlikaya-teror-orgutune-yonelik-ovucu-ve-destekleyici-slogan-atan-89-kisi-gozaltina-alindi-1082409394.html

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T01:41+0300

2024-04-03T01:41+0300

2024-04-03T01:41+0300

türkiye

ali yerlikaya

pkk

güvenlik

slogan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/06/1080477765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4994d6e3417c912050469c8b6141fcf6.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/yerlikaya-zehir-tacirlerine-sesleniyorum-diyerek-duyurdu-en-az-1-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1082370991.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, pkk, güvenlik, slogan