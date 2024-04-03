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Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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ali yerlikaya, pkk, güvenlik, slogan

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

01:41 03.04.2024
© AA / Ömer Faruk Salmanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA / Ömer Faruk Salman
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."
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